Взривове в Одеса, над 25 дрона атакуваха града

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища

18 август 2025, 09:10
Взривове в Одеса, над 25 дрона атакуваха града
Източник: AP/БТА

Н ад 25 дрона масирано атакуваха в неделя вечер украинския черноморски град Одеса и Одески район, взривове отекнаха в града. Това съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението Telegram.

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 22.56 ч., а атаката от акваторията на Черно море продължи повече от час.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
одеса украйна русия дронове атака
