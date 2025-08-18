Свят

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Кремъл има право "също да получи ефективни гаранции за своята сигурност"

18 август 2025, 09:44
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Източник: Getty Images

Р усия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Reuters.

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.

По думите му, Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток.

Източник: Алексей Маргоевски, БTA    
Украйна Русия Мирно споразумение Гаранции за сигурност НАТО Киев Москва Михаил Улянов Европейски съюз
Последни новини

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Свят Преди 5 минути

Гостите се насладиха на групови снимки, игри и традиционни забавления

Кандидатът на Християндемократическата партия за президент на Боливия Родриго Пас

Исторически вот: Боливия може да има дясно правителство за пръв път от 20 години

Свят Преди 1 час

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете ще бъде произведен балотаж

<p>27 основни продукта под наблюдение за изкуствено поскъпване</p>

Представят динамиката на цените за последните 7 дни

България Преди 1 час

Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти, сред които плодове и зеленчуци на едро

Взривове в Одеса, над 25 дрона атакуваха града

Взривове в Одеса, над 25 дрона атакуваха града

Свят Преди 1 час

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци

Пожар гори на сметището в пловдивското село Шишманци

България Преди 1 час

На място работят четири екипа огнеборци

Гаспачо с диня: Перфектната студена супа за лятото

Гаспачо с диня: Перфектната студена супа за лятото

Любопитно Преди 1 час

В горещите летни дни всички сме изправени пред дилемата какво да ядем и гаспачото е идеална опция

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

България Преди 2 часа

На бул. „Възкресение” се карало с високи скорости и имало чести инциденти, казват хората

<p>Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа</p>

Мащабни протести в Израел: Десетки хиляди искат край на офанзивата в Газа и освобождаване на заложниците

Свят Преди 2 часа

Дори бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за прекратяване на войната

Сателитна снимка на урагана "Ерин"

Ураганът "Ерин" в САЩ се засили до четвърта категория

Свят Преди 2 часа

В Пуерто Рико над 150 000 души вече са без ток

<p>Пеевски: Институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити</p>

Делян Пеевски поиска институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

България Преди 2 часа

„Хората трябва да бъдат пазени от капана „лесни пари”, смята лидерът на „ДПС – Ново начало”

Магичната красота на Царска Бистрица

Магичната красота на Царска Бистрица

Любопитно Преди 2 часа

Царска Бистрица е много важна част от историята на последната българска царска династия

<p>Празник е! Почитаме светецът на българската душа</p>

Празник е! Почитаме светецът на българската душа

България Преди 2 часа

Православната църква почита паметта на свети Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

България Преди 3 часа

На помощ са се притекли и много доброволци, тъй като площта на огъня е огромна

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

България Преди 3 часа

В петък се проведе изслушване на тримата кандидати за поста

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

Започва ремонт на част от пътя между София и Перник

България Преди 3 часа

Алтернативен маршрут за пътуване е автомагистрала "Струма"

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

На извънредно заседание: Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите

България Преди 3 часа

Фермерите ще могат да бъдат компенсирани за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж

