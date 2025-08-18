Свят

Исторически вот: Боливия може да има дясно правителство за пръв път от 20 години

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете ще бъде произведен балотаж

18 август 2025, 09:41
Кандидатът на Християндемократическата партия за президент на Боливия Родриго Пас   
Източник: БТА

Д вама кандидати от десницата се класират за втори тур на президентските избори в Боливия, сочат екзитполове, предаде Франс прес.

Първите резултати от екзитпол, обявени от телевизия "Унител", отреждат първо място на сенатора центрист Родриго Пас от Християндемократическата партия (ХДП), спечелил 31,3 процента от гласовете.

Бившият консервативен президент Хорхе „Туто“ Кирога от коалицията "Свободен Алианс" се класира втори с 27,3 процента от гласовете, сочи екзитпола на "Унител". 

Ако нито един от кандидатите не спечели повече от 40 процента от гласовете, като същевременно изпревари втория претендент в класирането с най-малко 10 процентни пункта, ще бъде произведен балотаж, който ще се състои на 19 октомври, посочва Ройтерс.  

След предизборна кампания, засенчена от  икономическата криза в страната, боливийците гласуваха вчера на избори за парламент и президент, които могат за първи път от над две десетилетия насам на доведат на власт в страната дясно правителство, отбелязва АП.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
