Гаспачо с диня: Перфектната студена супа за лятото

В горещите летни дни всички сме изправени пред дилемата какво да ядем и гаспачото е идеална опция

18 август 2025, 08:45
В горещите летни дни всички сме изправени пред дилемата какво да ядем - заради жегите апетитът се свива, иска ни се нещо освежаващо и бързо. Може би заради това рецептите с диня са такъв хит тази година. От сандвич с диня, до картофки и чийзкейк. Най-новата рецепта включва гаспачо, класическа испанска студена супа, идеална за лятото.

В този си вариант сладката диня се комбинира със сочните домати и по-острия мирис на чесън и червен лук. Резултатът е изключително свежо ястие, което се приготвя лесно и и изглежда впечатляващо, особено ако го поднесете с ароматни крутони и цветни гарнитури.

Време за приготвяне

* Подготовка: 20 минути
* Готвене: 20 минути
* Охлаждане: 1 час и повече
* Порции: 4–6

Продукти

За гаспачото

* 350 г домати
* 650 г прясна диня, нарязана едро, без кора и семки
* 150 г краставица
* ½ малка червена глава лук
* 2 скилидки чесън
* ¼ зелена чушка
* 2 филии бял хляб - (По желание) 
* 60 мл зехтин екстра върджин + малко за сервиране
* 1 ч.л. морска сол на люспи

За крутоните

* 2 филии качествен бял хляб , нарязани на кубчета
* 1 с.л. зехтин
* ½ ч.л. морска сол на люспи
* Връхчетата на 6 стръкчета розмарин

За сервиране (по желание)

* Разполовени чери домати – най-добре смес от жълти и оранжеви
* Нарязани на кубчета ягоди
* Ситно нарязана краставица
* Ледени кубчета
* Стръкчета розмарин

Начин на приготвяне

1. Приготвяне на крутоните:
   Загрейте фурната на 180°C (160°C с вентилатор). Сложете кубчетата хляб в тава, добавете зехтина, морската сол и розмарина. Разбъркайте добре, за да се покрият равномерно, и печете 20 минути, докато станат златисти и хрупкави.

2. Приготвяне на гаспачото:
   Сложете всички продукти за гаспачото в блендър и пасирайте до гладка смес. Накисвате филийките хляб във вода, отцеждате ги добре и ги добавяте към супата и пасирате пак. Според някои от рецептите за гаспачо, хляб се добавя, според други не. С добавен хляб студената супа става по-плътна.

3. Прецеждане:
   Прецедете супата на порции през едро сито в чиста купа, като използвате дървена лъжица, за да изстискате максимално течността. В ситото трябва да останат само люспите от чушка и семките от доматите.

4. Охлаждане:
   Приберете гаспачото в хладилник за минимум 1 час, за да се охлади добре.

5. Сервиране:
   Разлейте в плитки купички и гарнирайте по желание с разполовени чери домати, ягоди, краставица и лед. Добавете крутоните и стръкчетата розмарин, полейте с малко зехтин и сервирайте веднага.

Източник: The Guardian     
