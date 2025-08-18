Свят

Ужас след излитане от Корфу: Двигател на самолет с 250 души на борда се запали

Видеото, качено в TikTok, показва как самолетът набира височина малко след излитането

18 август 2025, 11:01
Ужас след излитане от Корфу: Двигател на самолет с 250 души на борда се запали
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Д раматични кадри показват експлозии от двигателя на самолет на Condor, летящ от Корфу за Дюселдорф, заснети от очевидец, съобщава гръцката медия Protothema.

Видеото, качено в TikTok, показва как самолетът набира височина малко след излитането.

Ярки проблясъци от експлозиите в двигателя се виждат ясно, придружени от звука на взривовете.

@melinamelinakiii Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις και είδαμε την τουρμπίνα να παίρνει φωτια. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ημασταν στο μπαλκόνι και το είδαμε όλο. Ελπίζω όλοι να είναι καλά.😐 #corfu #kerkira #corfuisland #corfugeeece #corfuplane #fire #plane ♬ πρωτότυπος ήχος - Μελίνα

Малко по-късно самолетът прави завой надясно, докато от двигателя започва да излиза дим.

Boeing 757, превозващ около 250 пътници, излетял от Корфу в събота следобед.

Мълния свали самолет

По неизвестни засега причини един от двигателите му се запалил по време на полета. Самолетът се намирал на височина около 1500 фута, когато десният двигател започнал да гори, което наложило пилотите да го изключат.

На борда на пътническия самолет имало десетки деца

Според информацията, самолетът е извършил маневра за повторен заход, като завил надясно и полетял успоредно на пистата. По-късно се насочил северозападно от Корфу, достигайки височина между 6000 и 8000 фута, преди да се пренасочи към летището в Бриндизи, Италия, където е кацнал безопасно.

Междувременно жители на град Корфу съобщиха, че са видели двигателя на самолета. Когато той прелетял над пристанището, местни жители и туристи чули оглушителен шум.

Въпреки че летището в Корфу първоначално се подготвило за аварийно кацане, пилотите в крайна сметка решили да се пренасочат и да кацнат в Италия.

Самолет Експлозия Двигател Полет Инцидент Корфу Condor Boeing 757 Аварийно кацане Видео
