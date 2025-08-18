България

Катастрофа с четири камиона и кола образува "тапа" на АМ "Тракия"

Движението в участъка при 127 километър в посока Бургас е затруднено

18 август 2025, 10:19
Катастрофа с четири камиона и кола образува "тапа" на АМ "Тракия"
Източник: БТА

К атастрофа между четири тежкотоварни автомобила и лек автомобил затруднява движението по автомагистрала "Тракия" в участъка при 127 километър в посока Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Произшествието е от 07:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция. 

Образувала се е "тапа" преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

Общо 39 души са ранени при 28 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани едно тежко и 12 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 416 катастрофи с 26 загинали и 561 ранени. От началото на годината са регистрирани 4196 тежки произшествия, при които живота си са загубили 263-ма души, а 5182-ма са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12  по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха още от МВР.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова, Йоана Димитрова    
