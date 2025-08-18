Свят

След срещата с Путин: Какви са очакванията от разговорите между Тръмп и Зеленски във Вашингтон

Украинският президент ще разговаря с държавния глава на САЩ в Белия дом

18 август 2025, 08:52
В понеделник (18 август) в 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом ще се състои двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски.

След това Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време). За да подкрепят украинския президент Зеленски, във Вашингтон пристигат ръководителите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Финландия, както и председателят на ЕК. 

Какво се очаква на срещата?

Темата коментираха проф. Румен Кънчев и Огнян Дъскарев.

„Според мен срещата в Аляска се оказва, че е била доста ползотворна. Първо защото рязко намаля опасността от трета световна атомна война, от която светът доста се страхуваше през последните 3 години. Второ – според това, което Стивън Уиткоф каза вчера пред „Фокс нюз”, изглежда, че Путин се е съгласил САЩ и ЕС да гарантират сигурността на Украйна. В замяна Путин иска украинската армия да се изтегли от Донецк, като обещава да спрат сраженията по останалите фронтове – Херсон, Запорожие и части от Суми. Предполагам, че това ще се обсъжда днес”, заяви пред NOVA Огнян Дъскарев, международен анализатор и журналист.

Възможно ли е да се активира Член 5 от НАТО, без да си страна членка на Алианса?

„Мисля, че Тръмп не се е ангажирал с Член 5 от НАТО. От това, което четох - интервюто на Марко Рубио и изявленията на американците след срещата, Путин се е ангажирал с това да има гаранции, подобни на Член 5. Второ - мисля, че той е казал, че Европа трябва да даде тези гаранции, а не американците. Така че не ми се вярва еднозначно Тръмп да се ангажира с даване на гаранции под Член 5”, заяви проф. Румен Кънчев, експерт по международна сигурност.

Той коментира още, че в Аляска не е постигнато споразумение по основния въпрос – да бъде прекратен огънят. Според проф. Кънчев без това не може да бъде подписан смислен договор.

Вижте повече във видеото горе.

Източник: NOVA    
