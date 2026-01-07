Светът на кръстопът – изборите през 2026 г.

П рез следващите 12 месеца в различни части на света ще се проведат ключови избори. Резултатите от някои от тях изглеждат предизвестени. Пример в това отношение е вотът за Руската Държавна дума, който почти сигурно ще бъде спечелен от формацията „Единна Русия“ на президента Владимир Путин. Сходно е положението във Виетнам. На 15 март там ще се състоят парламентарни избори, а експертите са единодушни, че управляващата Комунистическа партия ще постигне убедителна победа. В същото време, ситуацията в други държави е далеч по-сложна, а залогът е изключително висок.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban said he’s not planning a transition to a presidential system ahead of parliamentary elections expected in April https://t.co/2rFK1njTzI — Bloomberg (@business) January 5, 2026

Унгария

Парламентарните избори, които ще се състоят в Унгария на 12 април, се очакват с огромен интерес от целия ЕС. Откакто стана премиер на страната за втори път преди 15 години, Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“ консолидираха контрола си върху съдебната система и регулаторните органи, като същевременно пренаписаха избирателните закони. На вота през 2022 г. формацията беше подкрепена от 54 на сто от избирателите, осигурявайки си за четвърти пореден път мнозинство от две трети в парламента. Орбан използва това, за да вземе някои крайно противоречиви решения – като ограничаване на правата на ЛГБТ+ общността и засилване на натиска върху медиите. Основният въпрос сега е дали унгарците са се уморили от управлението на „Фидес“. Темите, които предизвикват най-голям интерес в навечерието на изборите, са растящата инфлация, бавния икономически растеж, както и отношенията на Будапеща с Москва и Брюксел на фона на продължаващата война в Украйна. Основният опонент на Орбан е доскорошният му съюзник Петер Маджар. Неговата партия „Тиса“ („Уважение и свобода“) спечели близо една трета от гласовете на унгарците на изборите за ЕП през 2024 г., а според редица социологически проучвания вече измества „Фидес“ като водеща политическа сила в страната. В опит да спре възхода на опозицията, Орбан прокара нов закон за преразпределението на избирателните райони, целта на който е да ограничи подкрепата за „Тиса“.

Verbal fights between Donald Trump and Gustavo Petro may well help Colombia’s president by turning voters away from right-wing pro-Trump candidates in next year’s presidential elections https://t.co/flgC4zY15M — The Economist (@TheEconomist) October 26, 2025

Колумбия

На фона на събитията във Венецуела, довели до свалянето от власт на държавния глава Николас Мадуро, президентските избори в Колумбия, насрочени за 31 май, се очакват с все по-голям интерес. Американският президент Доналд Тръмп заплаши страната с провеждането на военна операция, ако не бъдат взети мерки за спирането на притока на наркотици към САЩ. Настоящият държавен глава на Колумбия Густаво Петро е сред най-видните критици на Белия дом и наскоро нареди разполагането на военни части по границата с Венецуела. Самият той няма право да се кандидатира за преизбиране. Управлението му беше помрачено не само от обтягането на отношенията със САЩ, но и от няколко мащабни корупционни скандала и неуспешни опити за прилагането на условията, включени в историческото споразумение с бунтовниците от ФАРК за прекратяване на половинвековната гражданска война в Колумбия. На фона на рекордно ниската подкрепа за Петро, политическото напрежение ескалира. Опозиционният сенатор Мигел Урибе Турбай, за когото се очакваше да се кандидатира за президент, беше прострелян по време на предизборно събитие и почина два месеца по-късно. Зачестяват и сблъсъците между правителствените сили и бойци на ФАРК и други партизански групировки. Партията на Петро „Исторически пакт“ номинира за свой кандидат сенатора Иван Сепеда. Основните му опоненти са центристът Серхио Фахардо и представителят на десницата Абелардо де ла Есприела. И двамата отбелязват, че ако спечелят вота, ще превърнат борбата с корупцията в своя основа цел.

Israel’s prime minister hopes that exoneration in his bribery case would allow him to get on with leading the country—and to prepare for its elections. Will he get a pardon? https://t.co/0IwVFFQLR6 — The Economist (@TheEconomist) December 7, 2025

Израел

Изборите могат да доведат както до намирането на изход от тежки кризи, така и до политическа безизходица. През последните няколко години, Израел преживя и двете. Между 2018 и 2022 г. жителите на страната упражниха правото си на глас цели пет пъти, но стабилно правителство така и не беше сформирано. Това се промени през 2022 г., когато Бенямин Нетаняху застана начело на коалиция, определяна от експерти като една от „най-кранодесните в историята“. Настоящият премиер е една от най-влиятелните личности в израелската политика през последните три десетилетия. През 2019 г., обаче, той беше обвинен в злоупотреба с доверие, приемане на подкупи и измами, като процесът все още не е приключил. След победата си през 2022 г. Нетаняху настоя за промени в законодателството, което стана повод за масови протести, а опозицията го обвини, че се опитва да отслаби контрола на съдебната система върху него и правителството му. Атаката на „Хамас“, извършена на 7 октомври 2023 г., за известно време сложи край на политическата криза, тъй като Нетаняху сформира правителство на националното единство. То, обаче, се разпадна осем месеца по-късно, тъй като се появиха разногласия относно стратегията за Газа. Сега, ситуацията е изключително сложна. Парламентарните избори трябва да се състоят до края на октомври, но това може да се случи по-рано, ако Кнесетът не успее да приеме нов бюджет до март. Освен очевидните въпроси, свързани със сигурността и бъдещето на Газа, в центъра на вниманието са и теми като разходите за живот, планираната съдебна реформа и освобождаването от задължителна военна служба на ултраортодоксалните евреи. Анализатори подчертават, че опозицията остава разделена, което увеличава шансовете на Нетаняху да запази премиерския си пост.

US President Trump warned at a House Republican retreat in Washington that Democrats would impeach him if Republicans lost the midterm elections, stressing the threat to his presidency https://t.co/zAhYEfRteW pic.twitter.com/TXcJNHlB5Z — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

САЩ

В началото на ноември в САЩ ще се проведат междинни избори, които според редица анализатори ще бъдат своеобразен референдум за управлението на президента Доналд Тръмп. В момента, Републиканската партия има крехко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, но шансовете на демократите да променят това изглеждат все по-големи. Държавният глава призова съпартийците си да бъдат единни, за да успеят да спечелят задаващия се вот. Той допълни, че ако демократите надделеят, срещу него несъмнено ще започне процедура по импийчмънт. Важно е да се отбележи, че изборите са за обновяването на целия състав на Камарата на представителите, както и на приблизително една трета от местата в Сената. Социологическите прогнози сочат, че повечето американци не са съгласни с политиката, водена от Тръмп. Приблизително 60 на сто от жителите на САЩ смятат, че страната се движи в грешна посока, а икономическите проблеми стават все по-тежки. Ръстът на цените, незначителният растеж на заплатите и опасенията, че развитието на изкуствения интелект може да остави много хора без работа, са сред темите, които вълнуват избирателите най-силно. Експертите допълват, че подкрепата и за двете партии отслабва, а техните представители изглеждат все по-несигурни какви да бъдат посланията им към електората. Ако демократите все пак успеят да си върнат контрола върху поне една от двете камари на Конгреса, политическите сблъсъците несъмнено ще се ожесточат, а вниманието на всички ще се отправи към президентските избори през 2028 г.

Още от автора:

Научните открития, които ще променят света

Мистериите, които озадачиха света през 2025 г.

Скандалите, които шокираха света през 2025 г.

Надежда за мир или нови кръвопролития – Близкият изток през 2026 г.

Забравените жени воини, шокирали античния свят

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Между дипломацията и хаоса – плановете за прекратяването на войната в Украйна

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Разделяй и владей – социалните мрежи и стратегията на Тръмп

Заблуди и факти за Ренесанса

Абсурдните изказвания на американските политици

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Парламентарните избори в Нидерландия – как популизмът се превръща в заплаха за демокрацията

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Постижима цел ли е постигането на траен мир в Газа

Конспиративните теории, които се опитват да преобърнат представите ни за световната история

Между войната и несигурното бъдеще – какво се случва с руската икономика

Бомба със закъснител – какви рискове крие пресъхването на Ганг

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Съдбовният избор на Молдова

Пет факта за гръмотевичните бури, които ще ви изумят

Дългата история на политическото насилие в САЩ

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Опасна ескалация - приближава ли се войната в Украйна до НАТО

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Мрачната история на бананите

Надежда за мир или напразни очаквания – ще се срещнат ли Путин и Зеленски

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Срещата в Аляска – важна стъпка към мира или много шум за нищо

Непознатата история на неандерталците

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Между истината и лъжите - какво знаем за детството на диктаторите

Конфликтите по света и ролята на Китай – как Пекин помага на своите съюзници

Загадки и конспирации - непознатата история на американските президенти

Какъв ще бъде следващият ход на Иран

Новата политическа авантюра на Мъск

В сянката на войната - ЕС и конфликтът между Израел и Иран

Превръща ли се Тръмп в заплаха за американската конституция

Руслан Трад пред Vesti.bg: Ще се разрасне ли конфликтът между Израел и Иран

Терористите, които използват глада като оръжие

Краят на един политически романс

Задълбочаваща се криза - кои са страните в Латинска Америка, в които човешките права се нарушават непрекъснато

Несъстоялата се среща, която целият свят продължава да очаква

Изненадващата история на забранените цветове

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

Настъплението на Русия в Африка