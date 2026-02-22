Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

В епизод на подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо, бившият президент на БФC Валентин Михов разкри детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят. Според Михов, това е продължило близо три години и е довело до значителни финансови и здравни последици. Той обясни, че е бил принуден да продава имущество, за да плаща откупи, и е претърпял множество побои, които са му оставили трайни увреждания. Човекът, който го е тормозил, е починал случайно след инцидент.

Михов подчерта, че е запазил достойнство по време на тези събития и е поел всичко върху себе си, за да защити семейството си. Той също така сподели размишления за промените в българското общество, футбола и личния си живот след преживяното.

Източник: NOVA

Заплахите и рекета

Михов разказа, че се е запознал с въпросния човек като с нормален човек, но скоро той е започнал да го използва. "Попаднах на хора от подземния свят. Използваха добрината ми. Запознахме се като всеки нормален човек. Никога не виждам лошо в него. До момента, в който почна да ме използва, почна да заплашва най-любимите хора от моето семейство – дечицата. Внучките. Откупуване, плащане", обясни Михов.

Той уточни, че е плащал откупи, продавайки имущество. "Плащах. Продавах си офиса. Продавах си колата. Всичко." Според него, това се е случило преди 2-3 години, като сумата е надвишавала 100 хиляди евро. "Взе ми всичко, каквото има. Това са, да не казваме цифри, но над 100 хил. евро. И ги даваше за лихва, и живееше живота и така нататък. И не само от мене."

Михов отбеляза, че човекът е бил известен в подземния свят и е рекетирал и други. "Това е най-омразният човек, който всички... Аз опипах вече почвата навсякъде." Той е търсел помощ от приятели и институции, включително извън България, но повечето са му казали, че няма смисъл да се занимава с него. "Почти всички 99% казаха, че няма какво да се занимавам с него. Той не е нормален човек."

Физическите посегателства

Михов свърза инцидента от 2020 година, когато е бил нападнат, с тези заплахи. "Тоест ти ми говориш за инцидента от 2020, онзи инцидент, в който ти беше нападнат пред дома си. Това е част от заплахата ли?" – попита водещият, а Михов отговори: "Това беше в полицията, когато трябваше да говоря, бях излязъл от болница. А бях в болница 4 или 5 пъти."

Той уточни, че побоите не са били единичен случай. Михов е бил в болница няколко пъти и е претърпял операции. "Очите, операции, както и да е. На никой, на най-големия враг не го пожелавам."

Според него, мотивът е бил паричен. "За пари. Взе ми всичко, каквото има." Той е бил дегизиран по време на някои от инцидентите и е лъгал за причините – например, че е падал от стълба или че е свързано с конгрес на БФC. "Другият път съм казвал, че съм падал от стълба и така нататък. Защото имах достойнство."

Михов разкри, че човекът е починал случайно. "Той сега стана така, че случайно умря." По-конкретно: "Паднал на глава, удар ли е имал, но той... Лош човек." Той добави: "Ако този човек беше останал жив, ти щеше ли да живееш? Нямаше да бъда между живите. До там бях стигнал."

Промените в личния живот

След преживяното Михов е станал по-предпазлив. "Ами станах по-прецизен към хората, които трябва да са до мен. Не знаеш какво представлявах." Той се е затворил: "Промених се. Затворих се малко. Притворих се. Не се раздавам толкова."

Михов отбеляза, че добрината не винаги се връща. "Явно добрината не винаги се връща. Този отгоре ми е почукал с нещото. Действително се размислих много след този случай." Семейството му е преживяло тежко периода. "Много. Много тежко. Живи и здрави вече. Много труден момент е било."

Той е бил под нулата финансово. "Всичко ли ти взе? Да. Не на нулата, бях под нулата. И когато ми трябваха 300-500, тогава си преборих приятелите."

Обществени размишления

Михов свърза личния си опит с по-широки проблеми в обществото. "Защо тая промяна в нашия манталитет? Откъде дойде това, според теб? От възпитанието. Мисля, че простотията ни завладява. Страшно. Трагично е това да не се уважаваме."

Той говори за липсата на класа в хората: "Къде изчезна тази класа в хората? В самовлюбването. Много комплексари." Михов се обяви за обединител: "Аз съм бил обединител. Никога не съм разделял хора."

За България днес: "Какво няма България? Българи. Човеци. Имаме много хора, но нямаме човещина, нямаме сърца." Той изрази отвращение от политиката: "Не искам да говоря за политика, защото се отвратих."

Михов планира втора книга, за да разкаже детайли. "Да, реших. Има неща, които трябва да се кажат. Такива каквито бяха? А не такива каквито са разказани? Те и първия път са разказани, но не в детайли."

Той иска да бъде запомнен с добротата си: "С добротата си. Добър човек съм. С това искам да им докажа, че съм добър човек и могат да разчитат на тия две ръце, на това, което има в главата."