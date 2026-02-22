България

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран

22 февруари 2026, 11:57
Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането
Източник: iStock/Guliver Images

С лужебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура. 

„И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизмите да бъде компенсиран – било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка“, каза Трайков пред БНР.

Вчера министърът заяви, че абонатите с основателни жалби за завишени сметки за ток ще бъдат компенсирани. По думите му от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са установили значителна разлика между декемврийските и ноемврийските сметки.

Част от обяснението е обективно – през ноември 2025 г. потреблението е било по-ниско в сравнение със същия месец на предходната година, докато през декември 2025 г. е отчетено съществено увеличение спрямо декември 2024 г.

Трайков посочи, че към момента броят на основателните жалби е малък. Част от електромерите, по които са подадени сигнали, са демонтирани и предоставени за експертиза в независима лаборатория с цел да се установи коректността на отчитането.

Регулаторът проверява и хипотеза за евентуален „глич“ – техническа грешка в софтуера на билинг системите на електроразпределителните дружества. Министърът изрази очакване окончателните резултати от проверките и пълната информация по случая да бъдат налични до края на февруари или началото на март.

По темата

Източник: БТА/Екатерина Тотева    
компенсации за ток Трайчо Трайков завишени сметки КЕВР проверки Енергиен министър Техническа грешка Електромери Потребителски жалби Билинг системи Възстановяване на суми
Последвайте ни
Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 23 минути

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

България Преди 1 час

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Свят Преди 2 часа

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Любопитно Преди 2 часа

Първи оспорвани битки между 100-те участници

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

България Преди 3 часа

Британското правителство е изпратило имейли до хиляди европейци с предупреждение да проверят онлайн статута си на уседналост

Володимир Зеленски

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Свят Преди 3 часа

Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“

АПИ предупреди: Възможно е затваряне на пътища

АПИ предупреди: Възможно е затваряне на пътища

България Преди 4 часа

Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и по график, съобщават от Столичната община

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България Преди 4 часа

През 2025 г. средната възраст на европейците е достигнала 44,9 години, а в България е 47,3 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

Свят Преди 5 часа

Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха на запитвания относно публикацията, дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ

Снимката е илюстративна

Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Свят Преди 5 часа

Взривовете са станали, докато полицията е реагирала на спешно телефонно обаждане за проникване в магазин

От Рияд до България - ястието, прекосило континенти и култури

От Рияд до България - ястието, прекосило континенти и култури

Любопитно Преди 5 часа

Долма – това трудоемко ястие е преминало през империи, граници и системи от вярвания, превръщайки се в общ език на щедростта по целия свят

След снеговалежите: Обрат във времето днес

След снеговалежите: Обрат във времето днес

България Преди 6 часа

След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време

Сирни Заговезни

Сирни Заговезни: Между небесния огън и земната прошка

Любопитно Преди 6 часа

Днес църквата чества и паметта на свещеномъченик Теодот, Киринийски епископ

Стефан Стамболов

22 февруари: Ордени в калта - кървавият край на офицерския бунт

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

Любопитно Преди 13 часа

"В теб е всичко" е музика за споделената тишина и красив разказ за любовта, която няма нужда от думи, а текстът ни потапя в интимния свят на двама души, намерили покой един в друг

Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Свят Преди 13 часа

Програмата е част от дългосрочната стратегия на агенцията за изграждане на космическа станция, наречена „Лунен портал“

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Edna.bg

Три години в плен: Валентин Михов за ада, който промени живота му

Edna.bg

Една голяма звезда към друга: Майкъл Фелпс поздрави Клаебо

Gong.bg

Иля Малинин: Не бих променил нищо

Gong.bg

Прокуратурата разследва смъртта на 16-годишен плувец на международно състезание в Бургас

Nova.bg

Валежите спират в неделя

Nova.bg