Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

С лужебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура.

„И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизмите да бъде компенсиран – било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка“, каза Трайков пред БНР.

Вчера министърът заяви, че абонатите с основателни жалби за завишени сметки за ток ще бъдат компенсирани. По думите му от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са установили значителна разлика между декемврийските и ноемврийските сметки.

Част от обяснението е обективно – през ноември 2025 г. потреблението е било по-ниско в сравнение със същия месец на предходната година, докато през декември 2025 г. е отчетено съществено увеличение спрямо декември 2024 г.

Трайков посочи, че към момента броят на основателните жалби е малък. Част от електромерите, по които са подадени сигнали, са демонтирани и предоставени за експертиза в независима лаборатория с цел да се установи коректността на отчитането.

Регулаторът проверява и хипотеза за евентуален „глич“ – техническа грешка в софтуера на билинг системите на електроразпределителните дружества. Министърът изрази очакване окончателните резултати от проверките и пълната информация по случая да бъдат налични до края на февруари или началото на март.