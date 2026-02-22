България

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Британското правителство е изпратило имейли до хиляди европейци с предупреждение да проверят онлайн статута си на уседналост

22 февруари 2026, 09:40
О т 25 февруари Великобритания въвежда по-строги изисквания за влизане на своя територия като част от пълното прилагане на системата за електронни визи и разрешителни за пътуване (ETA).

Промените засягат както европейските граждани, така и хора с двойно гражданство, включително хиляди българи, живеещи на Острова, информира NOVA.

Нови правила за пътувания до Великобритания - какво се променя?

Схемата за електронни разрешителни беше въведена за краткосрочни туристически пътувания от миналия април, а сега властите започват допълнителни проверки на имиграционния статут на пребиваващите чужденци.

Британското правителство е изпратило имейли до хиляди европейци с предупреждение да проверят онлайн статута си на уседналост. При неактуални данни могат да възникнат проблеми при пътуване след 25 февруари, включително отказ за качване на борда от авиокомпании.

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

„Великобритания започва да въвежда в пълна сила тяхната e-visa система. Всеки, който посещава кралството, трябва да има виза, ЕТА разрешение или, ако е британски гражданин – да носи британския си паспорт“, обясни миграционният консултант Атанас Чиков.

По думите му сериозни затруднения може да срещнат хората с двойно гражданство, които не пътуват с валиден британски паспорт. Те няма да могат да влязат в страната, а в много случаи дори няма да бъдат допуснати до полет.

Проблеми се очакват и за българи, подали заявление за преминаване от временен към постоянен статут, но сменили паспорта си в периода на разглеждане на документите. Тъй като нямат достъп до системата за актуализация на данните, авиокомпаниите могат да откажат резервации.

Според Чиков превозвачите са задължени да извършват проверки до 48 часа преди пътуването, тъй като при транспортиране на пътник без право на влизане подлежат на глоба и са длъжни да го върнат обратно.

Българите с двойно гражданство, които нямат валиден британски паспорт, ще трябва да извадят специален сертификат за право на пътуване, струващ 589 паунда. За сравнение, издаването на британски паспорт е около 100 паунда и може да бъде заявено онлайн, включително с доставка до България в рамките на няколко седмици.

Източник: Nova.bg    
Великобритания Изисквания за влизане ЕТА система Двойно гражданство Българи Имиграционен статут Пътувания до Обединеното кралство Авиокомпании Британски паспорт Затруднения при пътуване
