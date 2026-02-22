България

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов"

22 февруари 2026, 16:10
Д вама петокласници от столично училище бяха приети с интоксикация след употреба на никотинови паучове миналата седмица. Въпреки че продажбата на такива продукти за лица под 18 години е забранена, децата са се сдобили с тях, като се предполага, че са закупени от близко магазинче, предаде NOVA.

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов“. След инцидента училището е провело разговори и беседи с всички класове и е уведомило съответните институции – 1-во районно управление, кмета на район „Средец“, РЗИ и КЗП - за продажбата на никотинови вещества в района.

Специалистите напомнят, че докато възрастните могат да понасят никотина, младите и подрастващите организми реагират остро на неговата употреба. Дъвченето на никотинови паучове води до рязко повишаване на концентрацията на веществото в организма, което може да причини интоксикация и сериозни здравословни проблеми.

Според родители трябва по-ясна и последователна превантивна стратегия в училищата, включително информационни кампании за децата и ясни последствия за тези, които внасят или употребяват забранени вещества. Случаят отново повдига въпроса за лесния достъп на подрастващите до никотинови продукти и нуждата от строг контрол.

Източник: NOVA    
