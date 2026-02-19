Свят

Украйна започна контраатака

Това заяви говорителят на Южните отбранителни сили Владислав Волошин

19 февруари 2026, 19:52
У краинската армия започна активни щурмови и контраофанзивни действия, за да предотврати настъплението на Русия към границите на Днипропетровска област.

Това заяви говорителят на Южните отбранителни сили Владислав Волошин, цитиран от "Фокус".

Той поясни, че контраатаката е започнало в района на Покровске (да не се бърка с Покровск - бел. ред.)

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

"Ситуацията там е доста трудна, но украинските отбранителни сили унищожават противника, опитвайки се да му попречат да напредне", подчерта Волошин.

Днес са се провели 98 битки между украинските отбранителни сили и руската армия, съобщиха от Генералния щаб на Украйна, предава "Укринформ".

В Курско направление са се провели 11 битки, пет от които продължават в момента.

В посока Купянск руската армия е атакувала украинските позиции четири пъти. Една от атаките продължава. Край Лиманск защитниците са отблъснали девет руски атаки. Край Славянск продължават три битки.

Ройтерс разкрива истинската цел на Русия в преговорите със САЩ 

Край Покровск от началото на деня руснаците са направили 29 опита да изтласкат Силите за отбрана от заетите позиции. Защитниците вече са отблъснали 22 от вражеските атаки.

Източник: Focus, Ukrinform    
