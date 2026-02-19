България

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

В района има засилено полицейско присъствие

19 февруари 2026, 20:04
ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков
Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“
Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб
Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер
Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

Г раждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. 

Протестът е организиран във Фейсбук от близки и роднини на Евгения. В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е затруднено. 

"Натъпкана в куфар, удушена, убита"

Припомняме, че преди дни Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров, син на Пламен, на 20 г. затвор по делото за убийството на Евгения.

Източник: БТА

Протестиращите носеха плакати, на които пише: „Доживотен затвор за убийците на Евгения", „Не искаме убийците сред нас", „Нито една повече" и други. Някои от протестиращите дойдоха с куфари. 

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Решението на Апелативния съд е пълно безобразие и липса на абсолютна справедливост. Това е поредното послание на институциите и съдебната ни система, че животът на жените в България не струва нищо, каза пред медиите Десислава Димитрова, която е сред организаторите на протеста. 

Източник: БТА, Марин Колев    
Протест Евгения Владимирова Убийство
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Всичко от днес

