Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Г раждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем.

Протестът е организиран във Фейсбук от близки и роднини на Евгения. В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е затруднено.

"Натъпкана в куфар, удушена, убита"

Припомняме, че преди дни Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров, син на Пламен, на 20 г. затвор по делото за убийството на Евгения.

Източник: БТА

Протестиращите носеха плакати, на които пише: „Доживотен затвор за убийците на Евгения", „Не искаме убийците сред нас", „Нито една повече" и други. Някои от протестиращите дойдоха с куфари.

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Решението на Апелативния съд е пълно безобразие и липса на абсолютна справедливост. Това е поредното послание на институциите и съдебната ни система, че животът на жените в България не струва нищо, каза пред медиите Десислава Димитрова, която е сред организаторите на протеста.