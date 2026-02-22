България

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

22 февруари 2026, 11:44
След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите
Източник: Thinkstock/Guliver

Е кипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще посетят пострадалите в област Хасково, където има залети дворове и приземни етажи, а на места беше спряна и електроенергията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Служебният ресорен министър Хасан Адемов разпореди на екипите на АСП да бъдат в пълна готовност да окажат подкрепа на пострадали хора от влошената метеорологична обстановка. 

Социалните служители получиха инструкции да се свържат и с възрастни и уязвими хора от Община Ардино, където има откъснати села заради покачването на нивото на река Арда в Кърджалийско. Служителите на АСП следят внимателно и ситуацията в община Гълъбово заради покачването на нивото на река Соколица.

Екипите на АСП са готови да съдействат при необходимост от временно настаняване. На място те ще консултират и хората за възможностите за подпомагане при бедствия, които предоставя Министерството на труда и социална политика. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилището е единствено могат да получат още 1550 евро, припомнят от социалното министерство.

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони. В някои населени места бяха нанесени щети на домове и дворове. Екипите на агенцията са готови да реагират и на други места в страната при необходимост, посочват още от Министерството.

По темата

Източник: БТА/Николай Трифонов    
АСП Наводнения Социална подкрепа Финансова помощ Пострадали хора Временно настаняване Област Хасково Община Ардино МТСП Щети от бедствия
Последвайте ни
Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 23 минути

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен

Скритите капани на евтините полети

Скритите капани на евтините полети

Любопитно Преди 1 час

Кой от нас не е изпитвал тръпката от това да резервира билет до Рим или Барселона на цената на обяд в кафене? Но зад малката сума често може да се крие капан

Володимир Зеленски

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Свят Преди 3 часа

Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България Преди 4 часа

През 2025 г. средната възраст на европейците е достигнала 44,9 години, а в България е 47,3 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

Свят Преди 5 часа

Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха на запитвания относно публикацията, дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ

Снимката е илюстративна

Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Свят Преди 5 часа

Взривовете са станали, докато полицията е реагирала на спешно телефонно обаждане за проникване в магазин

От Рияд до България - ястието, прекосило континенти и култури

От Рияд до България - ястието, прекосило континенти и култури

Любопитно Преди 5 часа

Долма – това трудоемко ястие е преминало през империи, граници и системи от вярвания, превръщайки се в общ език на щедростта по целия свят

След снеговалежите: Обрат във времето днес

След снеговалежите: Обрат във времето днес

България Преди 6 часа

След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време

Сирни Заговезни

Сирни Заговезни: Между небесния огън и земната прошка

Любопитно Преди 6 часа

Днес църквата чества и паметта на свещеномъченик Теодот, Киринийски епископ

Стефан Стамболов

22 февруари: Ордени в калта - кървавият край на офицерския бунт

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

Любопитно Преди 13 часа

"В теб е всичко" е музика за споделената тишина и красив разказ за любовта, която няма нужда от думи, а текстът ни потапя в интимния свят на двама души, намерили покой един в друг

Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Свят Преди 13 часа

Програмата е част от дългосрочната стратегия на агенцията за изграждане на космическа станция, наречена „Лунен портал“

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Свят Преди 14 часа

Началникът на кабинета на Орбан – Гергей Гуяш – заяви по-рано тази седмица, че и Унгария проучва възможността да прекрати доставките си на електроенергия за Украйна

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Любопитно Преди 15 часа

Именно при хората около и над 65 години спадът в смъртността се забавя

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Свят Преди 15 часа

Микробус пропадна под леда, един човек е оцелял; започна криминално разследване

Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

България Преди 16 часа

По думите му чрез майчиният се предават история, ценности и усещане за принадлежност

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Edna.bg

Три години в плен: Валентин Михов за ада, който промени живота му

Edna.bg

Една голяма звезда към друга: Майкъл Фелпс поздрави Клаебо

Gong.bg

Иля Малинин: Не бих променил нищо

Gong.bg

Прокуратурата разследва смъртта на 16-годишен плувец на международно състезание в Бургас

Nova.bg

Валежите спират в неделя

Nova.bg