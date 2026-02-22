Любопитно

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Първи оспорвани битки между 100-те участници

22 февруари 2026, 09:53
„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Н еочаквани сфери на знанието, харизматични участници от всички сфери на живота и драматични двубои са само част от вълнуващите моменти, които белязаха първия епизод на “The Floor” вчера. Водещият Юлиан Костов посрещна 100-те нетърпеливи да се впуснат в надпреварата играчи, които заеха своите места и се изправиха пред първите дуели за сезона.

Жребият отреди предаването да стартира с повече от интригуващ дуел между двама мъже – фотографът Андрей и студентът Атанас. Още по-атрактивна се оказа и темата, а именно „Сватби“. След това зрителите видяха двубоите „Светски двойки“, „Световна класика“, „Световни музиканти“, „Известни тандеми“, „Водни басейни“, „Велики жени“ и „Поп и рок хитове“.

Освен голямата награда от 30 000 евро, в края на всеки епизод бонус дуелът ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента. Честта да участват в първия сблъсък за сезона получиха преводачката Николета, извоювала 4 територии, и офис мениджърът Иван с 3 територии. Победата на тема „Известни българи“ грабна Иван.

Предстоят нови атрактивни сблъсъци между любопитните участници с интересни житейски истории. Какви ще бъдат темите и кои ще напуснат надпреварата – не пропускайте „The Floor“ тази вечер от 20:00 ч. по NOVA!

Повече информация за The Floor може да откриете в сайта на nova.bg, Facebook, Instagram и ТikTok.

The Floor Първи епизод Юлиан Костов 100 играчи Драматични дуели Теми на двубои 30 000 евро Бонус дуел NOVA Телевизионно състезание
Последвайте ни
Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Ремонтите на EV поевтиняват, но не и застраховките

Ремонтите на EV поевтиняват, но не и застраховките

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България Преди 2 часа

През 2025 г. средната възраст на европейците е достигнала 44,9 години, а в България е 47,3 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

Свят Преди 3 часа

Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха на запитвания относно публикацията, дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ

Сирни Заговезни

Сирни Заговезни: Между небесния огън и земната прошка

Любопитно Преди 3 часа

Днес църквата чества и паметта на свещеномъченик Теодот, Киринийски епископ

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

VALL представи “В теб е всичко” само седмици след Евровизия кастингите

Любопитно Преди 11 часа

"В теб е всичко" е музика за споделената тишина и красив разказ за любовта, която няма нужда от думи, а текстът ни потапя в интимния свят на двама души, намерили покой един в друг

Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Историческият полет към Луната е застрашен: НАСА откри сериозна повреда в „Артемида II“

Свят Преди 11 часа

Програмата е част от дългосрочната стратегия на агенцията за изграждане на космическа станция, наречена „Лунен портал“

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Унгария блокира €90 млрд. заем от ЕС за Украйна

Свят Преди 11 часа

Началникът на кабинета на Орбан – Гергей Гуяш – заяви по-рано тази седмица, че и Унгария проучва възможността да прекрати доставките си на електроенергия за Украйна

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Проучване: Продължителността на живота при хората все още не е достигнала предела си

Любопитно Преди 13 часа

Именно при хората около и над 65 години спадът в смъртността се забавя

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Трагедия в Сибир: Водолази извадиха телата на седем туристи от езерото Байкал

Свят Преди 13 часа

Микробус пропадна под леда, един човек е оцелял; започна криминално разследване

Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

Река излезе от коритото си в Димитровградско, евакуираха хора

България Преди 13 часа

Последната информация е, че язовирът край старозагоркото село Михайлово е прелял, като е възможно усложняване на ситуацията

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

Язовири изпускат вода заради обилните валежи у нас

България Преди 14 часа

Министър Иван Христанов инспектира състоянието на язовир Тополница и язовир Тракиец на територията на областите Пловдив и Хасково

Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

Майчиният език е основа на културната памет, каза министър Игнатов по повод Международния ден

България Преди 14 часа

По думите му чрез майчиният се предават история, ценности и усещане за принадлежност

„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

„Къщата за кукли“ на Мерилин Монро се продава за 3,3 млн. долара

Любопитно Преди 14 часа

Бившият дом на Мерилин Монро в Палм Спрингс, известен като „Къщата за кукли“, се продава за 3,3 млн. долара, с 4 спални, 4 бани, басейн и панорамна гледка към планината Сан Хасинто

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

България Преди 15 часа

670 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища

Ивайло Калушев

Ивайло Калушев е бил радиолюбител? Нови детайли по случая "Петрохан"

България Преди 15 часа

Радиолюбителството, или още хам радио, е едновременно хоби и спорт. Основната тръпка в него е осъществяването на връзка с често напълно непознати хора, дори и в другия край на планетата

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

156 евро за член на СИК: ЦИК определи възнагражденията за изборите

България Преди 16 часа

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Министърът на младежта и спорта присъства на Олимпийските игри в Милано-Кортина

България Преди 16 часа

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
1

Обезопасяването на стълбове намалява смъртността при птиците

sinoptik.bg
1

Интерактивна карта на Източни Родопи

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова с първа копка в Испания

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 февруари, неделя

Edna.bg

От мрежата: фамозното изпълнение на Пиедраита е претендент за „Пушкаш“

Gong.bg

Роналдо с много ясен знак за бъдещето си

Gong.bg

Валежите спират в неделя

Nova.bg

Как една котка с лула вдъхновява новия рекламен гуру: Говори творческият директор на Amazon

Nova.bg