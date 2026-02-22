България

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

22 февруари 2026, 09:49
Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово
Източник: iStock/Guliver Images

Н яколко къщи в района на централната част на гълъбовското село Обручище са наводнени, но няма опасност за населението. Ще бъдат предприети мерки по отводняването им, когато спадне нивото на река Соколица. Към момента нивото остава високо. Няма данни за пострадали хора. Това каза за БТА зам.-кметът на Община Гълъбово инж. Пламен Бараков.

От Община Гълъбово съобщиха, че до ситуацията се е стигнало след падналото количество валежи и покачването нивото на реките в общината. Проблеми с наводнения има още в селата Априлово, Искрица и Мусачево. Към момента няма данни за пострадали хора. Екипите на пожарната и Общината са били на място през цялата нощ, за да следят обстановката.

Със заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев беше обявено частичното бедствено положение в село Обручище и град Гълъбово, което ще остане в сила два дни. За ръководител на операциите е определен старши комисар Стоян Колев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стара Загора, а Пламен Бараков е определен за създаване на необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система.

Областният управител на област Стара Загора Неделчо Маринов също беше на място в село Обручище и с негова заповед е задействана системата BG-ALERT, съобщиха за БТА от администрацията.

Източник: БТА/Емил Димов, кореспондент в Стара Загора    
наводнения Гълъбово Обручище бедствено положение река Соколица Стара Загора BG ALERT проливни валежи отводняване пожарна
