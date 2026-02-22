Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

У нгария ще блокира най-новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, освен ако Украйна не отвори отново ключовия нефтопровод, който снабдява страната.

Това заявиха унгарският министър-председател Виктор Орбан и външният министър Петер Сиярто, предаде АФП.

„Няма подкрепа за санкциите; 20-ият пакет от санкции ще бъде отхвърлен“, написа Орбан в X.

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

„Докато Украйна не възобнови транзита на петрол към Унгария и Словакия през нефтопровода „Дружба“, няма да позволим да се пристъпва към решения, които са важни за Киев“, написа Сиярто в X.

Украйна твърди, че нефтопроводът „Дружба“, който преминава през нейната територия, за да доставя руски петрол до Словакия и Унгария, е бил повреден на 27 януари от руски удари.

В началото на февруари ЕС предложи нови санкции срещу Русия, насочени към банковия и енергийния сектор, което е 20-ият пакет от началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Всички 27 държави членки на ЕС трябва да дадат своето одобрение, преди новите санкции да влязат в сила.