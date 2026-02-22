Свят

Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

22 февруари 2026, 16:48
Орбан заплаши да блокира санкциите срещу Русия
Източник: Getty Images

У нгария ще блокира най-новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, освен ако Украйна не отвори отново ключовия нефтопровод, който снабдява страната.

Това заявиха унгарският министър-председател Виктор Орбан и външният министър Петер Сиярто, предаде АФП.

„Няма подкрепа за санкциите; 20-ият пакет от санкции ще бъде отхвърлен“, написа Орбан в X.

Той подчерта, че ще блокира и военните заеми от ЕС за Украйна, както и доставките на дизелово гориво от Унгария.

Унгария ще наложи вето на ембарго за руския петрол

„Докато Украйна не възобнови транзита на петрол към Унгария и Словакия през нефтопровода „Дружба“, няма да позволим да се пристъпва към решения, които са важни за Киев“, написа Сиярто в X.

Украйна твърди, че нефтопроводът „Дружба“, който преминава през нейната територия, за да доставя руски петрол до Словакия и Унгария, е бил повреден на 27 януари от руски удари.

В началото на февруари ЕС предложи нови санкции срещу Русия, насочени към банковия и енергийния сектор, което е 20-ият пакет от началото на руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

 

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Всички 27 държави членки на ЕС трябва да дадат своето одобрение, преди новите санкции да влязат в сила.

Източник: БГНЕС    
Унгария Русия Украйна
Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 3 дни
