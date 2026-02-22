Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп застана пред репортери, поддръжници и колеги в Националния музей на американската история към Смитсониън в петък, облечена в ансамбъл от студени символи на богатство – пике палто на Bottega Veneta, кожен клин и обувки на висок ток от змийска кожа на Christian Louboutin – и възхвали достойнствата на ивица черен плат, която се зигзагообразно спускаше по бялата рокля, която носеше за втората инаугурация на съпруга си като президент, преди малко повече от година.

Това не беше просто волан или украса; това беше черно копринено газар обобщение на нейната биография, както си я представя нейният дългогодишен стилист, дизайнерът Ерве Пиер.

„Прецизно оформената черна форма „Z“ върху предната част на корсажа събира десетилетия от ранните ми спомени, житейски опит и влияния“, каза тя. „И всички тези истории са скрити дълбоко в неговите чисти, здрави шевове - завинаги“.

Мелания Тръмп беше там, за да отбележи добавянето на роклята ѝ към колекцията „Първите дами“ на Националния музей на американската история към Смитсониън – традиция, датираща от над 100 години, която е довела до една от най-популярните изложби на музея.

Директорът на музея Антея Хартиг похвали историческия характер на момента, който според нея ще „помогне да се проправи нов път, тъй като г-жа Тръмп става единствената модерна първа дама, служила два непоследователни мандата“, чувства, които секретарят на музея, д-р Лони Г. Бънч III, повтори. „Това наистина е крайъгълен камък сам по себе си – първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на този музей“.

(Не е изненадващо, че повтарящите се сблъсъци на президента Доналд Тръмп със Смитсониън, които доведоха до премахването на текст, споменаващ двата импийчмънта на президента, от Националната портретна галерия, както и до отказа на художничката Ейми Шералд от ретроспектива поради опасения от цензура, останаха неспоменати.)

Откакто Хелън Тафт за първи път дарява своята инаугурационна рокля от 1909 г. на музея през 1912 г., Смитсониън е събрал повече от две дузини рокли, наред с други предмети, от гардеробите на първите дами. Бънч нарече изложбата за първите дами „толкова хронология на американската история, колкото и поглед към модата“.

Там е богиноподобната бяла инаугурационна рокля от 2009 г. на Мишел Обама, украсена с цветя, която превърна дотогава непознатия американски дизайнер Джейсън Ву в модна звезда; както и строгата синя рокля от кадифе и сатен, която Барбара Буш носеше за инаугурацията на съпруга си през 1989 г., по времето когато дизайнерът Арнолд Скааси беше предпочитаният светски дизайнер за старите богаташи, които ценяха леко „тапицираната“ визия.

Всеки от тези тоалети разкрива приоритетите и идеалите на съответната администрация чрез своя цвят, настроение и силует. Времето минава и един ръкав започва да изглежда комично остарял, а след няколко години отново може да изглежда красив. Подобно на наследството на един президент, значението на една рокля става по-нюансирано и преосмисляно с годините. Ние възнаграждаваме себе си и разбирането си за миналото, като преоценяваме отново и отново.

Може би никоя първа дама не е била толкова педантична по отношение на стилистичните си избори, колкото Мелания Тръмп. Докато първите дами обикновено се дистанцират от прекалените разговори за мода, оплаквайки се от обществения фокус върху нещо толкова изкуствено, Тръмп го е възприемала като, ако не един от най-мощните си инструменти, то най-ценния си.

„Лично аз се наслаждавам на целия процес на създаване, от началото до края“, каза тя в петък. „Отнема време, бавно е, но крайният резултат винаги е магически. Ако сте имали възможност да видите новия ми филм „Мелания“, добре знаете какво беше необходимо, за да се съживи това техническо чудо“.

Наистина, най-завладяващите части от иначе безличния „Мелания“ са обширните проби, през които Тръмп преминава, за да гарантира правилната кройка на палтото си Adam Lippes и широкополата шапка, както и изчистените линии на онази бяла и черна рокля.

Тя е моден авторитарист, настояващ за сантиметър повече тук и по-малко там, за леко различна панделка на врата. Пиер предполага, че тя е толкова взискателна, защото някога е била модел, но има нещо отвъд шивашкото познание, придобито чрез непрекъснатото обличане и събличане на дрехи. Това е възвишена суета, която я обзема и, странно, ѝ позволява да съди собствената си външност по-сурово от всеки шивач или богат колекционер на чанти Birkin.

Определящата характеристика на двата мандата на Тръмп като първа дама е нейното прикриване. Защо носи шапките си толкова ниско? Защо понякога се облича по начин, който изглежда като костюм? Какво, за Бога, имаше предвид, когато носеше онова прочуто яке Zara в милитъри стил на южната граница?

Иронично, в петък Мелания описа дизайна на инаугурационната си рокля като просветляващ, почти идеалистично опростен: „Красивият контраст между черното и бялото създава настроение, богато на емоция. Американското въображение се проявява в различни творчески форми, върху всякакви платна – и често предлага ясна перспектива. Тази рокля говори с ясно изразена гледна точка – модерен силует, смел и достоен, и безпощадно шик“.

Никога няма да разберем защо Мелания Тръмп прави изборите, които прави, било то в стила или в публичните си действия. Но зад цялата димна завеса и илюзии, разкрива нейната инаугурационна рокля, стои един много пряк императив: желанието ѝ, преди всичко останало, да изглежда точно толкова перфектно, колкото иска, през цялото време.