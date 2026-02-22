Свят

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Тя стана първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на музея Смитсониън

22 февруари 2026, 13:08
Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля
Мелания Тръмп и инаугурационната ѝ рокля в музея Смитсониън   
Източник: GettyImages

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп застана пред репортери, поддръжници и колеги в Националния музей на американската история към Смитсониън в петък, облечена в ансамбъл от студени символи на богатство – пике палто на Bottega Veneta, кожен клин и обувки на висок ток от змийска кожа на Christian Louboutin – и възхвали достойнствата на ивица черен плат, която се зигзагообразно спускаше по бялата рокля, която носеше за втората инаугурация на съпруга си като президент, преди малко повече от година.

Това не беше просто волан или украса; това беше черно копринено газар обобщение на нейната биография, както си я представя нейният дългогодишен стилист, дизайнерът Ерве Пиер.

„Прецизно оформената черна форма „Z“ върху предната част на корсажа събира десетилетия от ранните ми спомени, житейски опит и влияния“, каза тя. „И всички тези истории са скрити дълбоко в неговите чисти, здрави шевове - завинаги“.

Мелания Тръмп беше там, за да отбележи добавянето на роклята ѝ към колекцията „Първите дами“ на Националния музей на американската история към Смитсониън – традиция, датираща от над 100 години, която е довела до една от най-популярните изложби на музея.

Директорът на музея Антея Хартиг похвали историческия характер на момента, който според нея ще „помогне да се проправи нов път, тъй като г-жа Тръмп става единствената модерна първа дама, служила два непоследователни мандата“, чувства, които секретарят на музея, д-р Лони Г. Бънч III, повтори. „Това наистина е крайъгълен камък сам по себе си – първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на този музей“.

Сребърната Мелания и смокингът на Тръмп: как изглеждаше новогодишната нощ в Мар-а-Лаго
6 снимки
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго

(Не е изненадващо, че повтарящите се сблъсъци на президента Доналд Тръмп със Смитсониън, които доведоха до премахването на текст, споменаващ двата импийчмънта на президента, от Националната портретна галерия, както и до отказа на художничката Ейми Шералд от ретроспектива поради опасения от цензура, останаха неспоменати.)

Откакто Хелън Тафт за първи път дарява своята инаугурационна рокля от 1909 г. на музея през 1912 г., Смитсониън е събрал повече от две дузини рокли, наред с други предмети, от гардеробите на първите дами. Бънч нарече изложбата за първите дами „толкова хронология на американската история, колкото и поглед към модата“.

Там е богиноподобната бяла инаугурационна рокля от 2009 г. на Мишел Обама, украсена с цветя, която превърна дотогава непознатия американски дизайнер Джейсън Ву в модна звезда; както и строгата синя рокля от кадифе и сатен, която Барбара Буш носеше за инаугурацията на съпруга си през 1989 г., по времето когато дизайнерът Арнолд Скааси беше предпочитаният светски дизайнер за старите богаташи, които ценяха леко „тапицираната“ визия.

Всички погледи върху Мелания Тръмп: Впечатляваща визия във Великобритания
15 снимки
Мелания Тръмп лондон
Тръм
Мелания Тръмп лондон
Мелания Тръмп лондон

Всеки от тези тоалети разкрива приоритетите и идеалите на съответната администрация чрез своя цвят, настроение и силует. Времето минава и един ръкав започва да изглежда комично остарял, а след няколко години отново може да изглежда красив. Подобно на наследството на един президент, значението на една рокля става по-нюансирано и преосмисляно с годините. Ние възнаграждаваме себе си и разбирането си за миналото, като преоценяваме отново и отново.

Може би никоя първа дама не е била толкова педантична по отношение на стилистичните си избори, колкото Мелания Тръмп. Докато първите дами обикновено се дистанцират от прекалените разговори за мода, оплаквайки се от обществения фокус върху нещо толкова изкуствено, Тръмп го е възприемала като, ако не един от най-мощните си инструменти, то най-ценния си.

„Лично аз се наслаждавам на целия процес на създаване, от началото до края“, каза тя в петък. „Отнема време, бавно е, но крайният резултат винаги е магически. Ако сте имали възможност да видите новия ми филм „Мелания“, добре знаете какво беше необходимо, за да се съживи това техническо чудо“.

Ледената кралица Мелания Тръмп е готова отново за Белия дом
22 снимки
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп

Наистина, най-завладяващите части от иначе безличния „Мелания“ са обширните проби, през които Тръмп преминава, за да гарантира правилната кройка на палтото си Adam Lippes и широкополата шапка, както и изчистените линии на онази бяла и черна рокля.

Тя е моден авторитарист, настояващ за сантиметър повече тук и по-малко там, за леко различна панделка на врата. Пиер предполага, че тя е толкова взискателна, защото някога е била модел, но има нещо отвъд шивашкото познание, придобито чрез непрекъснатото обличане и събличане на дрехи. Това е възвишена суета, която я обзема и, странно, ѝ позволява да съди собствената си външност по-сурово от всеки шивач или богат колекционер на чанти Birkin.

Определящата характеристика на двата мандата на Тръмп като първа дама е нейното прикриване. Защо носи шапките си толкова ниско? Защо понякога се облича по начин, който изглежда като костюм? Какво, за Бога, имаше предвид, когато носеше онова прочуто яке Zara в милитъри стил на южната граница?

Иронично, в петък Мелания описа дизайна на инаугурационната си рокля като просветляващ, почти идеалистично опростен: „Красивият контраст между черното и бялото създава настроение, богато на емоция. Американското въображение се проявява в различни творчески форми, върху всякакви платна – и често предлага ясна перспектива. Тази рокля говори с ясно изразена гледна точка – модерен силует, смел и достоен, и безпощадно шик“.

Никога няма да разберем защо Мелания Тръмп прави изборите, които прави, било то в стила или в публичните си действия. Но зад цялата димна завеса и илюзии, разкрива нейната инаугурационна рокля, стои един много пряк императив: желанието ѝ, преди всичко останало, да изглежда точно толкова перфектно, колкото иска, през цялото време.

По темата

Източник: CNN    
Мелания Тръмп Инаугурационна рокля Национален музей на американската история Изложба Първите дами Моден дизайн Стилист Ерве Пиер Политическа мода Символика на облеклото Два президентски мандата Перфекционизъм в стила
Последвайте ни
Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Принцесата на Иран Ноор Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Принцесата на Иран Ноор Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

Вместо с Kodiaq, дубайската полиция се сдоби с Lambo Revuelto

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 1 час

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

България Преди 2 часа

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Любопитно Преди 3 часа

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо, бившият президент на БФC Валентин Михов разкри детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Свят Преди 3 часа

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Любопитно Преди 4 часа

Първи оспорвани битки между 100-те участници

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

България Преди 4 часа

Със заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев беше обявено частичното бедствено положение в село Обручище и град Гълъбово, което ще остане в сила два дни

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

България Преди 4 часа

Британското правителство е изпратило имейли до хиляди европейци с предупреждение да проверят онлайн статута си на уседналост

Володимир Зеленски

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Свят Преди 5 часа

Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“

АПИ предупреди: Възможно е затваряне на пътища

АПИ предупреди: Възможно е затваряне на пътища

България Преди 6 часа

Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и по график, съобщават от Столичната община

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България Преди 6 часа

През 2025 г. средната възраст на европейците е достигнала 44,9 години, а в България е 47,3 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

Свят Преди 7 часа

Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха на запитвания относно публикацията, дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ

Снимката е илюстративна

Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Свят Преди 7 часа

Взривовете са станали, докато полицията е реагирала на спешно телефонно обаждане за проникване в магазин

От Рияд до България - ястието, прекосило континенти и култури

От Рияд до България - ястието, прекосило континенти и култури

Любопитно Преди 7 часа

Долма – това трудоемко ястие е преминало през империи, граници и системи от вярвания, превръщайки се в общ език на щедростта по целия свят

След снеговалежите: Обрат във времето днес

След снеговалежите: Обрат във времето днес

България Преди 7 часа

След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време

Сирни Заговезни

Сирни Заговезни: Между небесния огън и земната прошка

Любопитно Преди 7 часа

Днес църквата чества и паметта на свещеномъченик Теодот, Киринийски епископ

Стефан Стамболов

22 февруари: Ордени в калта - кървавият край на офицерския бунт

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Прошката лекува: защо Сирни Заговезни е повече от традиция

Edna.bg

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Edna.bg

Ендрик: Младите грешат, славата не е само позитивна

Gong.bg

Сърджан Джокович: Дори Новак не вярваше толкова, колкото аз

Gong.bg

Прокуратурата разследва смъртта на 16-годишен плувец на международно състезание в Бургас

Nova.bg

Валежите спират в неделя

Nova.bg