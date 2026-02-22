Свят

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

22 февруари 2026, 10:37
Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап
Г олеми части от област Ларнака на остров Кипър бяха поставени под строга карантина от кипърските власти, след като ветеринарни служби потвърдиха огнище на шап в района, съобщи в. „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.

Лабораторни резултати са показали, че в епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини. Вирусът е бил наличен там най-малко две седмици преди откриването на първия потвърден случай на шап в говедовъдна ферма в близкия град Ливадия.

Движението на животни и животински продукти е забранено без специално разрешение, а пътищата, водещи до животновъдни райони в Ливадия и Ороклини, са затворени с полицейски блокади, информира вестникът.

По информация на вестника само в засегнатия обект в Ливадия около 300 животни ще бъдат унищожени заради шапа, а всички продукти от фермата, включително мляко и месо, са иззети.

Властите заявиха, че всеки допълнителен положителен случай, открит в рамките на трикилометровата защитна зона, автоматично ще доведе до унищожаване на всички животни в съответния обект.

Двадесет и три животновъдни обекта в зоната са поставени под строга карантина, като се извършва ежедневно вземане на проби и проверки.

Властите припомнят, че шапът засяга само чифтокопитни животни и не представлява риск за хората.

Източник: БТА/Магдалена Димитрова    
