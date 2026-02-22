Свят

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март

22 февруари 2026, 15:31
Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол
Източник: iStock/Getty Images

И ран и САЩ имат различни позиции относно обхвата и механизма за премахване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма, съобщи високопоставен ирански представител пред "Ройтерс".

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март, като разговорите продължават и съществува възможност за постигане на временно споразумение, каза представителят.

САЩ планират военни опции срещу Иран, включващи смяна на режима и целенасочени удари

Иран може сериозно да обмисли комбинация от мерки, включително износ на част от високообогатения си уран, намаляване на степента на обогатяване, както и създаване на регионален консорциум за обогатяване на уран. В замяна Техеран настоява да бъде признато правото му на "безопасно ядрено обогатяване".

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви преди дни, че очаква в рамките на няколко дни да бъде готов проект на иранско контрапредложение към Вашингтон след проведените тази седмица ядрени преговори със САЩ в Женева. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че обмисля ограничени военни удари срещу Иран, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат.

Най-големият самолетоносач на САЩ влезе в Средиземно море

Високопоставеният ирански представител подчерта, че Техеран няма да предаде контрола върху своите петролни и редкоземни ресурси, но допълни, че американски компании биха могли да участват като изпълнители в проекти за разработване на ирански нефтени и газови находища.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Иран САЩ Санкции
Последвайте ни
Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

България Преди 1 час

Едното от децата е било хоспитализирано в „Пирогов"

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Хийли иска да първият, който ще прати войски в Украйна

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

България Преди 4 часа

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара

Мелания Тръмп и инаугурационната ѝ рокля в музея Смитсониън

Символиката на Мелания: Какво крие историческата ѝ рокля

Свят Преди 4 часа

Тя стана първата първа дама, представена с две инаугурационни рокли в повече от 100-годишната история на музея Смитсониън

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Свят Преди 5 часа

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

България Преди 5 часа

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

България Преди 5 часа

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

България Преди 5 часа

Момчето е било в басейна по време на загрявка, когато му е прилошало

<p>Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената</p>

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Любопитно Преди 6 часа

През следващите дни четири зодиакални знака ще получат послание, което може да доведе до значителни промени

Скритите капани на евтините полети

Скритите капани на евтините полети

Любопитно Преди 6 часа

Кой от нас не е изпитвал тръпката от това да резервира билет до Рим или Барселона на цената на обяд в кафене? Но зад малката сума често може да се крие капан

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Любопитно Преди 6 часа

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо, бившият президент на БФC Валентин Михов разкри детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Свят Преди 6 часа

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Любопитно Преди 7 часа

Първи оспорвани битки между 100-те участници

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

България Преди 7 часа

Със заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев беше обявено частичното бедствено положение в село Обручище и град Гълъбово, което ще остане в сила два дни

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

България Преди 7 часа

Британското правителство е изпратило имейли до хиляди европейци с предупреждение да проверят онлайн статута си на уседналост

Володимир Зеленски

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Свят Преди 8 часа

Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Малката маймунка с голямо сърце: На какво ни научи историята за изоставения Пънч

Edna.bg

Александра Богданска показа новия си дом

Edna.bg

Тунчев: Загубихме две точки

Gong.bg

Това ли е човекът, тормозил Валентин Михов?

Gong.bg

Застреляха мъж, опитал да влезе с взлом в имението на Тръмп във Флорида

Nova.bg

Кърт Волкър: По-реалистичният сценарий в Украйна е прекратяване на огъня, не мирно споразумение

Nova.bg