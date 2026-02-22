България

Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара

22 февруари 2026, 13:22
Пожар във Видин с фатален край: Мъж на 65 г. загина в пламъците
Източник: iStock/GettyImages

М ъж на 65 години е загинал при пожар в апартамента си на втория етаж в жилищен блок на бул. „Панония“ във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е постъпил тази нощ в 3:05 ч. Пристигналите на адреса два екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Видин  са потушили пламъците.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са потушени 43 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Вчера звената за ПБЗН са реагирали на 125 сигнала за произшествия. 

Източник: БТА/Росен Младенов, кореспондент във Видин    
Пожар Видин Загинал мъж Апартаментен пожар МВР Пожарна Досъдебно производство Произшествия Сигнал за произшествие Жилищен блок
