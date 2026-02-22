„Няма нужда“ - Дания отхвърли болничния кораб на Тръмп за Гренландия

Г ренландия не се нуждае от медицинска помощ от други страни, заяви датският министър на отбраната. Коментарите му дойдоха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че изпраща болничен кораб в автономната датска територия, която желае, предаде АФП.

„Населението на Гренландия получава необходимата му медицинска помощ. Те я получават или в Гренландия, или, ако се нуждаят от специализирано лечение, я получават в Дания. Така че не е като да има нужда от специална инициатива за здравеопазване в Гренландия“, каза министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен пред датската телевизия DR.

В Гренландия, както и в Дания, достъпът до здравеопазване е безплатен. На огромния арктически остров има пет регионални болници, а болницата в Нуук обслужва пациенти от цялата територия.

В началото на февруари местното правителство на Гренландия подписа споразумение с Копенхаген за подобряване на лечението на гренландски пациенти в датски болници.

На 21 февруари Тръмп публикува в платформата си Truth Social, че „ще изпратим голям болничен кораб в Гренландия, за да се погрижи за многото хора, които са болни и не получават грижи там“. „Той е на път!!!“, добави той.

Тръмп заяви, че САЩ трябва да контролират Гренландия, за да гарантират нейната сигурност, въпреки че се оттегли от по-ранните си заплахи да я завземе, след като сключи „рамково“ споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да гарантира по-голямо влияние на САЩ.

Лунд Поулсен каза пред DR, че не е наясно с евентуалното пристигане на болницата кораб. „Тръмп постоянно пише за Гренландия. Така че това без съмнение е израз на новата норма, която се наложи в международната политика“, посочи той.

По-рано на 21 февруари датското арктическо командване обяви, че е евакуирало член на екипажа на американска подводница край бреговете на Нуук, след като морякът е поискал спешна медицинска помощ.