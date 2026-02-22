Свят

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

В момента самият Тръмп не се намира там

22 февруари 2026, 16:16
Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго
Източник: iStock

Т айните служби на САЩ съобщиха в неделя, че техни агенти са застреляли и убили мъж на около 20 години, предаде "Ройтерс".

Стрелба пред Белия дом

Той се е опитал незаконно да навлезе в защитен периметър в имението Мар-а-Лаго във Флорида, което е собственост президента на САЩ Доналд Тръмп.

Стрелба край Белия дом, Тръмп изведен по време на пресконференция

В момента самият Тръмп не се намира там, а в столицата Вашингтон.

Според службите мъжът носел предмет, приличащ на пушка, както и туба за гориво.

Източник: Reuters    
Тайни служби на САЩ Мар-а-Лаго Доналд Тръмп
