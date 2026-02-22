Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Т айните служби на САЩ съобщиха в неделя, че техни агенти са застреляли и убили мъж на около 20 години, предаде "Ройтерс".
Той се е опитал незаконно да навлезе в защитен периметър в имението Мар-а-Лаго във Флорида, което е собственост президента на САЩ Доналд Тръмп.
В момента самият Тръмп не се намира там, а в столицата Вашингтон.
Според службите мъжът носел предмет, приличащ на пушка, както и туба за гориво.
An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026