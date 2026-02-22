Свят

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Афганистан: Снощи те бомбардираха нашите цивилни сънародници в провинциите Нангархар и Пактика

22 февруари 2026, 15:23
Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени
Източник: AP/БТА

А фганистан съобщи днес за десетки убити и ранени при пакистански удари, при които според Исламабад са били взети на прицел седем "терористични" лагера по границата. Пакистан обяви, че ударите са извършени в отговор на самоубийствени атаки на негова територия, предаде "Франс прес".

Близо двайсет убити при ракетна атака в Пакистан

"Снощи те бомбардираха нашите цивилни сънародници в провинциите Нангархар и Пактика, при което бяха убити и ранени десетки хора, включително жени и деца“, заяви говорителят на правителството Забиула Муджахид.

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

По-рано Пакистан съобщи, че е нанесъл по протежение на границата с Афганистан удари срещу укрития на пакистански екстремисти, които обвинява за извършените напоследък атаки на пакистанска територия, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на министерството на информацията.

Исламабад не уточни в кои райони са били нанесени ударите и не даде подробности.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Афганистан Пакистан Военни удари
Последвайте ни
Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Трагедия в Бургас: 16-годишен плувец почина по време на състезание

Принцесата на Иран Нур Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Принцесата на Иран Нур Пахлави: Сърцето ми се къса, режимът води война срещу децата

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Британският военен министър: Войната в Украйна да свърши през 2026 г.

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

pariteni.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 2 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 2 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Иран обяви отстъпки, готов да даде достъп на САЩ до нефта си, но не и контрол

Свят Преди 20 минути

Нов кръг преговори между двете страни е планиран за началото на март

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Откриха ДНК мутации при децата на работници от Чернобил

Любопитно Преди 1 час

За първи път подобна трансгенерационна връзка е ясно доказана

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

Сметките за ток: Проверяват евентуален „глич“ във фактурирането

България Преди 3 часа

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обеща всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, да бъде компенсиран

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

След пороите: Държавата отпуска до 1171 евро на пострадалите

България Преди 4 часа

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони

<p>Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената</p>

Съдбата говори: 4 зодии с важно съобщение от Вселената

Любопитно Преди 4 часа

През следващите дни четири зодиакални знака ще получат послание, което може да доведе до значителни промени

Скритите капани на евтините полети

Скритите капани на евтините полети

Любопитно Преди 4 часа

Кой от нас не е изпитвал тръпката от това да резервира билет до Рим или Барселона на цената на обяд в кафене? Но зад малката сума често може да се крие капан

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Любопитно Преди 5 часа

В подкаста "Храмът на историите" с Мон Дьо, бившият президент на БФC Валентин Михов разкри детайли за период от живота си, в който е бил жертва на рекет, заплахи и физически посегателства от човек от подземния свят

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Голяма област в Кипър е под карантина заради огнище на шап

Свят Преди 5 часа

В епицентъра на огнището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

„The Floor“ със зрелищно начало: Интригуващи теми за знание, инфарктни битки и ярки характери

Любопитно Преди 5 часа

Първи оспорвани битки между 100-те участници

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

Задействаха системата BG-ALERT и обявиха частично бедствено положение в Гълъбово

България Преди 6 часа

Със заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев беше обявено частичното бедствено положение в село Обручище и град Гълъбово, което ще остане в сила два дни

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

България Преди 6 часа

Британското правителство е изпратило имейли до хиляди европейци с предупреждение да проверят онлайн статута си на уседналост

Володимир Зеленски

Атентати, скандали и война: Зеленски още е на крака, но с друго лице

Свят Преди 6 часа

Историята, разказвана от украинците, гласи, че когато САЩ предложили да го евакуират, Зеленски отвърнал: „Трябват ми боеприпаси, а не превоз“

АПИ предупреди: Възможно е затваряне на пътища

АПИ предупреди: Възможно е затваряне на пътища

България Преди 7 часа

Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и по график, съобщават от Столичната община

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България старее по-бързо от средното за ЕС: Половината българи са над 47 г.

България Преди 7 часа

През 2025 г. средната възраст на европейците е достигнала 44,9 години, а в България е 47,3 години

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

Свят Преди 8 часа

Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха на запитвания относно публикацията, дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ

Снимката е илюстративна

Смъртоносни взривове в Западна Украйна, разследват тероризъм

Свят Преди 8 часа

Взривовете са станали, докато полицията е реагирала на спешно телефонно обаждане за проникване в магазин

Всичко от днес

От мрежата

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg
1

Каква легенда пази най-прочутият извор в Хисаря

sinoptik.bg

Александра Богданска показа новия си дом

Edna.bg

Прошката лекува: защо Сирни Заговезни е повече от традиция

Edna.bg

Артета за Йодегор: Липсва ни, но неговата дума е много по-силна

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 - Левски: Сангаре повежда "синята" атака

Gong.bg

Двама петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в столично училище

Nova.bg

На Сирни Заговезни взимаме и даваме прошка

Nova.bg