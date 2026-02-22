Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

А фганистан съобщи днес за десетки убити и ранени при пакистански удари, при които според Исламабад са били взети на прицел седем "терористични" лагера по границата. Пакистан обяви, че ударите са извършени в отговор на самоубийствени атаки на негова територия, предаде "Франс прес".

"Снощи те бомбардираха нашите цивилни сънародници в провинциите Нангархар и Пактика, при което бяха убити и ранени десетки хора, включително жени и деца“, заяви говорителят на правителството Забиула Муджахид.

По-рано Пакистан съобщи, че е нанесъл по протежение на границата с Афганистан удари срещу укрития на пакистански екстремисти, които обвинява за извършените напоследък атаки на пакистанска територия, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на министерството на информацията.

Исламабад не уточни в кои райони са били нанесени ударите и не даде подробности.