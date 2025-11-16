Свят

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските партньори на Украйна

16 ноември 2025, 16:28
Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България
Източник: AP/БТА

У крайна ще получава втечнен природен газ от Гърция, за да покрие нуждите си през зимата, заяви в изявление украинският президент Володимир Зеленски, който е в Атина, за да сключи споразумение на стойност 2 милиарда евро. 

Гръцката Държавна компания за природен газ и украинската "Нафтогаз" подписаха днес в Атина Декларация за намеренията, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г.

Украйна ще внася газ от Гърция през България

"Предстои плодотворна дипломация", написа Зеленски в платформата X, под видеоклип, в който се вижда как той се намира във вагона на влак. Той оцени стойността на договора с Гърция на 2 милиарда евро. 

Предишното посещение на украинския президент в Гърция беше през август 2023 г. 

"Вносът на втечнен природен газ е необходим, за да компенсира недостигът в украинското производство в резултат на продължаващите руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура в страната. Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските ни партньори", подчерта Зеленски. 

Украйна получи първа пратка втечнен газ от САЩ

През последните няколко месеца Русия засили ударите си по електропроизводството, електропреносната мрежа и газодобивните съоръжения на Украйна в хода на продължаващата вече повече от три години и половина война. 

Зеленски уточни, че Киев е отпуснал средства за внос на втечнен природен газ, с помощта на европейските партньори и банки под гаранции на Европейската комисия (ЕК), както и от украински банки, като същевременно продължава да работи с американските си партньори, за да осигури пълно финансиране. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Украйна Гърция Втечнен природен газ
