Любопитно

Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Племето на Безименните е изправено пред пореден кръстопът

15 ноември 2025, 17:00
„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата
От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”
Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)
Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в “Игри на волята”

Нова загуба на Безименните изпрати Калин на елиминации в “Игри на волята”
Силата на отборната игра определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Силата на отборната игра определя следващия номиниран в “Игри на волята”
Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)

Стефан от Big Brother: Иван беше провокиран! (ВИДЕО)
Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Ф иналистката от шестия сезон на “Игри на волята” Десислава Кантарджиева отново ще стъпи на Арената, където ще опита да заслужи място в звездния сезон на екстремното риалити. За опитната Амазонка това ще бъде втора кастинг битка в Дивия север, след като спечели мястото си в голямата игра именно след победа в такъв дуел миналата година.

На пътя на Десислава ще застане един от най-големите фенове на формата - лекоатлетката Ива Чиликова. Тя се готви за своя шанс години наред и е готова да изпълни съкровената си мечта да стане част от предстоящия осми сезон на “Игри на волята”.

Източник: NOVA

В кастинг предизвикателството ще вземе участие и победителят от елиминационната битка Калин, който ще бъде изправен пред сериозна дилема. При правилно предположение за победител, Безименните ще получат право да заменят един от своите с воин от редиците на Феномените. Грешен ход обаче може да обрече племето на нови лишения.

Гледайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята Десислава Кантарджиева Ива Чиликова Кастинг битка Звезден сезон Екстремно риалити Арената Калин Безименните Феномените
Последвайте ни

По темата

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Украйна се стреми да ограничи щетите от мащабния корупционен скандал

Тежка катастрофа блокира прохода

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Украйна: КНДР намали наполовина доставките на снаряди за Русия

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Котката киха и има сополи - какво да правим

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

Свят Преди 46 минути

ИРНА публикува изявление на КГИР, в което се посочва, че танкерът е бил отведен в ирански териториални води

<p>Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване</p>

Васил Терзиев плува заедно с деца с увреждания в националния турнир по адаптирано плуване

България Преди 1 час

По думите му събитието е сред онези, които „докосват, вдъхновяват и обединяват“

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Обилни валежи предизвикаха свлачище в Индонезия, има жертви и изчезнали

Свят Преди 2 часа

Свлачището, причинено от обилни валежи, удари три села в провинция Централна Ява

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Жест на помирение: Ватиканът върна 62 артефакта на Канада

Свят Преди 2 часа

Повечето от предметите в колекцията са били изпратени в Рим от католически мисионери за изложба през 1925 г. в градините на Ватикана

<p>&quot;Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?&quot;</p>

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София

България Преди 2 часа

Граждани издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите"

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

България Преди 3 часа

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 3 часа

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 5 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Свят Преди 5 часа

Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

Свят Преди 6 часа

Сред загиналите при експлозията са разследващи полицаи и фотографи

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

България Преди 6 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по повод на получената дерогация през вчерашния ден

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

България Преди 6 часа

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

България Преди 7 часа

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Технологии Преди 7 часа

Вече поне 1,2 млрд. души са използвали AI инструменти

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

България Преди 7 часа

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

Любопитно Преди 7 часа

Черният пръстен се оказа дим от пиротехническо оборудване

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

"Икономията е майка на мизерията" и още култови цитати от любими български филми

Edna.bg

Евгени Генчев с рубрика в „Една БГ“ и ексклузивно интервю с Константинос Аргирос от Атина

Edna.bg

НА ЖИВО: Турция - България, състави

Gong.bg

Симеон Николов и Локо Новосибирск продължават да летят в Русия

Gong.bg

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Кои са най-актуалните наркотици на пазара

Nova.bg

Росен Желязков: Бюджетът гарантира преход към еврото без инфлационни шокове или намаляване на доходите

Nova.bg