Безстрашната Десислава се завръща на Арената за нова кастинг битка в “Игри на волята”

Ф иналистката от шестия сезон на “Игри на волята” Десислава Кантарджиева отново ще стъпи на Арената, където ще опита да заслужи място в звездния сезон на екстремното риалити. За опитната Амазонка това ще бъде втора кастинг битка в Дивия север, след като спечели мястото си в голямата игра именно след победа в такъв дуел миналата година.

На пътя на Десислава ще застане един от най-големите фенове на формата - лекоатлетката Ива Чиликова. Тя се готви за своя шанс години наред и е готова да изпълни съкровената си мечта да стане част от предстоящия осми сезон на “Игри на волята”.

Източник: NOVA

В кастинг предизвикателството ще вземе участие и победителят от елиминационната битка Калин, който ще бъде изправен пред сериозна дилема. При правилно предположение за победител, Безименните ще получат право да заменят един от своите с воин от редиците на Феномените. Грешен ход обаче може да обрече племето на нови лишения.

Гледайте новия вълнуващ епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

