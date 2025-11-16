България

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

16 ноември 2025, 12:03
Радан Кънев   
Източник: БГНЕС

Е вродепутатът Радан Кънев коментира задържането на сина му от МВР с мархуана с пост в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“. Там Кънев обясни, че семейството му съдейства изцяло на органите на реда.

„По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно“,

категоричен е евродепутатът.

Мащабна акция на СДВР срещу наркоразпространението тече на територията на София. По информация на полицията само в 6-о Районно са задържани трима души, сред тях и непълнолетни.

Eдин от задържаните е синът на евродепутата Радан Кънев. Патрул на 6-о Районно управление е спрял непълнолетен младеж за проверка.

При обиск в момчето е открита марихуана.

„Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона“, пише още Радан Кънев в поста си.

„Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането.

Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени“, откровен е евродепутатът.

