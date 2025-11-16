Свят

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Арагчи: Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация

16 ноември 2025, 16:03
Иран обяви, че вече не обогатява уран
Източник: AP/БТА

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната. 

Той даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел. 

Иран: Това не подлежи на преговори

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрол и наблюдение" от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той. 

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за равнопоставени и справедливи преговори.

Иранският президент заяви това в отговор на директора на МААЕ, който призова Техеран да преустанови обогатяването на уран

"Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той.

Източник: БТА, Симеон Томов    
Иран Ядрена програма МААЕ
Последвайте ни
Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Свят Преди 2 часа

В зоната на поразяване на рафинерията са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Свят Преди 2 часа

Редица членове на консервативния блок предупредиха, че доброволният модел няма да бъде достатъчен, предвид напрегнатата ситуация около сигурността в Европа

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

България Преди 4 часа

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

България Преди 4 часа

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Любопитно Преди 4 часа

Тайната на дългия живот не е нужно да бъде толкова сложна

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Технологии Преди 4 часа

​Междузвездната комета 3I/ATLAS достигна най-близката си точка до Слънцето. Ето как да следите останалата част от пътя ѝ извън нашата Слънчева система

<p>13-те най-често срещани сънища</p>

Гол на публично място и целувка със знаменитост: 13-те най-често срещани сънища

Любопитно Преди 4 часа

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците

Володимир Зеленски

Украйна ще внася газ от Гърция през България

Свят Преди 6 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

Свят Преди 7 часа

Открита война може и да не избухне. А може и да е неизбежна

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

България Преди 7 часа

Банско

България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа

България Преди 8 часа

Във всички курорти са убедени, че зимният сезон ще бъде много успешен

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

България Преди 8 часа

От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора

Снимката е илюстративна

„Нашият кошмар с Новичок“ – ужасяващи подробности за отравянето от 2018 г.

Свят Преди 9 часа

Сергей Скрипал, двоен агент, предавал информация на MI6, и неговата тогава 33-годишна дъщеря Юлия едва не загубиха живота си при нападението от руски агенти в град Солсбъри на 4 март 2018 г.

Протестът в Мексико

Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Свят Преди 10 часа

Шествието беше организирано от младежки групи от поколение Z, като привлече подкрепа от граждани, протестиращи срещу нашумели убийства, включително убийството само преди седмици на кмета на Уруапан Карлос Мансо

Апостол Матей

Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат...

Любопитно Преди 10 часа

Почитаме един от дванадесетте апостоли на Христос свети Матей

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

Вечната и святата: 7 изненадващи факта за живота на Невена Коканова

Edna.bg

Притча: Смисълът на живота определя посоката

Edna.bg

Какви са шансовете на Ливърпул да привлече звезда на Байерн?

Gong.bg

Марек постигна важен успех над Хебър

Gong.bg

Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари

Nova.bg

Пилотът, загинал при самолетна катастрофа в Хърватия, имал българско гражданство

Nova.bg