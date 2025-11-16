Иран обяви, че вече не обогатява уран

И ранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната.

Той даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел.

Иран: Това не подлежи на преговори

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрол и наблюдение" от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за равнопоставени и справедливи преговори.

Иранският президент заяви това в отговор на директора на МААЕ, който призова Техеран да преустанови обогатяването на уран

"Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той.