Зрителите избират победителя в Big Brother тази вечер

З рителите на социалния експеримент Big Brother ще изберат големия победител в най-обсъжданото риалити тази вечер от 21:00 ч. на живо по NOVA. До финалната четворка достигнаха принципният Валентин Котов, предизвикателната Сияна Славова, ексцентричният Давид Бет и харизматичният Стефан Стоянов. Тази вечер на сцената на Big Brother ще видим и всички отпаднали съквартиранти, които ще подкрепят един от финалистите.

Всеки един от тях успя да изпъкне по време на сезона със своите качества, грешки, силни страни и моменти на уязвимост. Това ги превърна в едни от най-цветните и различни финалисти в историята на предаването.

Източник: NOVA

Юристът Котов влезе в Къщата със заявка да отстоява принципите си и да покаже друга страна на известността, която да е пример за всички пред телевизионните екрани. Неговите позиции станаха повод за множество разгорещени дискусии, както и някои сурови наказания за всички участници.

Изкусителната Сияна се превърна в един от най-обсъжданите съквартиранти не само в реалния живот, но и в Къщата. Поляризиращото ѝ поведение привлече към нея множество позитивни, но и негативни емоции, а в центъра на участието й бяха романтичните отношения с любимия ѝ Стоянов.

Любителят на печивата Давид се превърна в сърцето и душата на съквартирантите. Той с лекота успяваше да развесели и успокои всички около себе си, при това само с няколко добри думи или жестове. Заедно със своята най-добра приятелка - закваската Лили, Давид е главният хлебен експерт в Къщата.

Бившият войник Стоянов беше част от най-ожесточената вражда в Big Brother този сезон, в която той се изправи срещу противоречивия Иван. Със завидно спокойствие и хладнокръвие, Стоянов спечели както сърцата, така и завистта на мнозина, а бъдещето му със Сияна е все още забулено в любопитна мистерия.

Първото интервю на победителя ще бъде в подкаста “Голямата сестра” с водеща Елена Сергова. Епизодът ще е наличен в неделя от 16:00 часа в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Гласуването за победител в Big Brother е активно в приложението NOVA PLAY, където всеки може да даде своя вот за любимия си съквартирант и да го подкрепи в борбата за чека от 100 000 лв.

Тази вечер лампите в най-популярната къща у нас ще угаснат. Кой последен ще излезе през прага й?

Не пропускайте големия финал на Big Brother от 21:00 ч. на живо по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.