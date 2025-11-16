Свят

Заловиха лидера на най-могъщия картел в Еквадор

Еквадор стана сцена на насилие в последните години

16 ноември 2025, 22:46
Заловиха лидера на най-могъщия картел в Еквадор
Източник: istock/Getty Images

Л идерът на най-могъщата групировка за наркотрафик в Еквадор беше арестуван в Испания, предаде „Франс прес“.

„Днес заловихме „Пипо“ Чавария – най-издирвания престъпник в региона и върховен ръководител на „Лос Лобос“, написа в социалните мрежи президентът на Еквадор Даниел Нобоа. „Престъпникът фалшифицира смъртта си, промени идентичността си и се скри в Европа, докато поръчваше убийства в Еквадор, контролираше незаконни миньорски дейности и управляваше маршрутите на дрога с (мексиканския) картел „Халиско – Ново поколение“, добави еквадорският президент.

Най-издирваният наркобос Фито бе екстрадиран в САЩ

Той благодари на еквадорската и испанската национална полиция за сътрудничеството.

„За да се бориш с транснационалната престъпност е необходимо международно сътрудничество“, подчерта той, без да даде повече подробности за ареста.

Най-издирваният наркобос е заловен след година бягство

Министърът на вътрешните работи Джон Раймберг уточни в социалните мрежи, че арестът е извършен в Испания. Чавария „е отговорен за най-малко 400 смъртни случая“, добави той.

Съобщението за ареста дойде в деня, в който гражданите на Еквадор гласуват за връщането на чуждестранни военни бази и за нова конституция, която ще даде на правителството повече правомощия да се справи с нарастващата престъпност в страната.

„Лос Лобос“ е смятана за най-могъщата престъпна групировка в Еквадор, след екстрадицията в САЩ на лидера на съперничещата ѝ групировка „Лос Чонерос“.

Наркобосът Фито избяга от затвора, обявиха извънредна ситуация в Еквадор

Групата е замесена в наркотрафик, поръчкови убийства и незаконен добив на злато. Тя е свързана и с убийството на кандидата за президент Фернандо Вилявисенсио през 2023 г.

Дълго смятан за убежище на мира в Латинска Америка, Еквадор стана сцена на насилие в последните години – със съперничещи си групировки, свързани с мексиканските и колумбийските картели, борещи се за контрол върху търговията с наркотици.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
наркотрафик Еквадор Испания
Последвайте ни
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Русия уби съпругата на първата жертва на

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Колко стават пенсиите и добавките в евро

Колко стават пенсиите и добавките в евро

pariteni.bg
Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 3 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 3 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 3 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

Свят Преди 1 час

Каракас разглежда американското военно разполагане като пряка заплаха

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

България Преди 5 часа

По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Свят Преди 8 часа

В зоната на поразяване на рафинерията са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Свят Преди 9 часа

Редица членове на консервативния блок предупредиха, че доброволният модел няма да бъде достатъчен, предвид напрегнатата ситуация около сигурността в Европа

.

FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2“

Свят Преди 9 часа

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Свят Преди 9 часа

На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 10 часа

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

България Преди 10 часа

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

България Преди 10 часа

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Любопитно Преди 11 часа

Тайната на дългия живот не е нужно да бъде толкова сложна

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Технологии Преди 11 часа

​Междузвездната комета 3I/ATLAS достигна най-близката си точка до Слънцето. Ето как да следите останалата част от пътя ѝ извън нашата Слънчева система

<p>13-те най-често срещани сънища</p>

Гол на публично място и целувка със знаменитост: 13-те най-често срещани сънища

Любопитно Преди 11 часа

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците

Радан Кънев

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

България Преди 11 часа

Карлос Насар

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

България Преди 11 часа

Карлос Насар: „Направен съм от възпитание, доблест и честност“

Володимир Зеленски

Украйна ще внася газ от Гърция през България

Свят Преди 12 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

Свят Преди 13 часа

Открита война може и да не избухне. А може и да е неизбежна

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

8 места, където трябва да правиш секс поне веднъж в живота си

Edna.bg

Вечната и святата: 7 изненадващи факта за живота на Невена Коканова

Edna.bg

ЦСКА отправи запитване за бразилско крило

Gong.bg

Експериментална Франция завърши квалификациите с победа в Баку

Gong.bg

Жечо Станков: Директорът на НАП е най-правилният човек за особен управител на рафинерията

Nova.bg

Лада Паунова: Ще бъде назначен нов ad hoc прокурор, ако има неприключили разследвания срещу главния прокурор

Nova.bg