Технологии

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

​Междузвездната комета 3I/ATLAS достигна най-близката си точка до Слънцето. Ето как да следите останалата част от пътя ѝ извън нашата Слънчева система

16 ноември 2025, 12:12

К ометата 3I/ATLAS наскоро достигна перихелий - точката, в която се намира най-близо до Слънцето. Сега тя ще се отдалечава от звездата със скорост около 210 000 километра в час, докато напусне Слънчевата система.

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Поради необичайния ѝ състав и възраст, които са доказателство за извънслънчевия ѝ произход, астрономите имат уникална възможност. Кометата 3I/ATLAS (която, въпреки някои публикации, не е задействала протоколите за планетарна защита) ще напусне системата през януари 2026 година и никога няма да се завърне. За щастие учените вече са изчислили точно нейната траектория и са уверени в бъдещото ѝ поведение.

На 19 декември тя ще премине на около 270 милиона километра от Земята – почти 700 пъти по-далеч от средното разстояние между нашата планета и Луната. Астрономите смятат, че в продължение на няколко дни най-мощните телескопи ще могат да я наблюдават, за да изучат по-добре нейния състав. Заради голямата дистанция кометата няма да може да бъде видяна с просто око.

  • Как да следите траекторията на 3I/ATLAS

Досега кометата се държи стабилно и всичко показва, че това ще остане така и по време на преминаването ѝ през Слънчевата система. Това означава, че всеки може да проследи траекторията ѝ в реално време, дори без да я наблюдава директно с телескоп.

Комета ще засенчи Венера на нощното небе

Уебсайтове като The Sky Live предлагат постоянно наблюдение на 3I/ATLAS. Те показват разстоянието на кометата от Земята във всеки момент, както и съзвездието, в което се намира. Платформата прогнозира и координатите ѝ за следващите седмици, което дава време на наблюдателите да се подготвят. Други сайтове, като 3Iatlaslive, използват данни на НАСА, за да генерират двумерни карти, които илюстрират нейния път.

В YouTube могат да бъдат намерени и преки предавания, които показват преминаването на кометата през Слънчевата система в реално време. Всъщност тези излъчвания използват симулации, създадени от НАСА като част от проекта Eyes on the Solar System. Проектът може да бъде изследван безплатно, въпреки че самата агенция в момента е засегната от текущото спиране на работата на американското правителство.

Източник: Wired    
Комета 3IATLAS Междузвездна комета Траектория на комета Слънчева система Астрономия Наблюдение на комети Перихелий Извънслънчев произход НАСА Космически обекти
Последвайте ни

По темата

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Колко стават пенсиите и добавките в евро

Колко стават пенсиите и добавките в евро

pariteni.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 33 минути

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

България Преди 44 минути

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

България Преди 4 часа

Банско

България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа

България Преди 5 часа

Във всички курорти са убедени, че зимният сезон ще бъде много успешен

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

България Преди 5 часа

От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора

Снимката е илюстративна

„Нашият кошмар с Новичок“ – ужасяващи подробности за отравянето от 2018 г.

Свят Преди 5 часа

Сергей Скрипал, двоен агент, предавал информация на MI6, и неговата тогава 33-годишна дъщеря Юлия едва не загубиха живота си при нападението от руски агенти в град Солсбъри на 4 март 2018 г.

Протестът в Мексико

Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Свят Преди 6 часа

Шествието беше организирано от младежки групи от поколение Z, като привлече подкрепа от граждани, протестиращи срещу нашумели убийства, включително убийството само преди седмици на кмета на Уруапан Карлос Мансо

Апостол Матей

Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат...

Любопитно Преди 6 часа

Почитаме един от дванадесетте апостоли на Христос свети Матей

Истанбул (Константинопол)

16 ноември: Тайно бягство от двореца и краят на една империя

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

България Преди 7 часа

В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°

Давид Бет спечели Big Brother

Давид Бет е големият победител в Big Brother 2025

Любопитно Преди 7 часа

20-годишният любимец на зрителите спечели 100 000 лева

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

Свят Преди 14 часа

Вирусната хеморагична треска "Марбург" е един от най-опасните известни патогени, причиняващ заболяване, което често е смъртоносно

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 15 часа

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Любопитно Преди 15 часа

Парадоксално, но именно смъртта на звездите помага на човечеството да разбере живота на планетите

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

Свят Преди 15 часа

"Синята линия", очертана от ООН, разделя Ливан от Израел и окупираните от него Голански възвишения

<p>Крадци взеха заложници във Франция, задигнаха бижута за 1.2 млн. долара</p>

Кражба на бижута за 1,2 млн. долара във Франция

Свят Преди 16 часа

Образувано е разследване за отвличане, организирана престъпност и въоръжен грабеж

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

7 силни цитата от 7 велики жени, които са променили света

Edna.bg

От приюта до подиума - невероятният живот на Коко Шанел

Edna.bg

Дик Адвокаат предпочете семейството пред Кюрасао

Gong.bg

Алберт Попов ще кара във втория манш на слалома в Леви

Gong.bg

Румен Спецов е бил предложен за поста на особен управител с доклад на министъра на икономиката

Nova.bg

Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари

Nova.bg