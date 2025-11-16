Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

К ометата 3I/ATLAS наскоро достигна перихелий - точката, в която се намира най-близо до Слънцето. Сега тя ще се отдалечава от звездата със скорост около 210 000 километра в час, докато напусне Слънчевата система.
Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология
Поради необичайния ѝ състав и възраст, които са доказателство за извънслънчевия ѝ произход, астрономите имат уникална възможност. Кометата 3I/ATLAS (която, въпреки някои публикации, не е задействала протоколите за планетарна защита) ще напусне системата през януари 2026 година и никога няма да се завърне. За щастие учените вече са изчислили точно нейната траектория и са уверени в бъдещото ѝ поведение.
На 19 декември тя ще премине на около 270 милиона километра от Земята – почти 700 пъти по-далеч от средното разстояние между нашата планета и Луната. Астрономите смятат, че в продължение на няколко дни най-мощните телескопи ще могат да я наблюдават, за да изучат по-добре нейния състав. Заради голямата дистанция кометата няма да може да бъде видяна с просто око.
- Как да следите траекторията на 3I/ATLAS
Досега кометата се държи стабилно и всичко показва, че това ще остане така и по време на преминаването ѝ през Слънчевата система. Това означава, че всеки може да проследи траекторията ѝ в реално време, дори без да я наблюдава директно с телескоп.
Комета ще засенчи Венера на нощното небе
Уебсайтове като The Sky Live предлагат постоянно наблюдение на 3I/ATLAS. Те показват разстоянието на кометата от Земята във всеки момент, както и съзвездието, в което се намира. Платформата прогнозира и координатите ѝ за следващите седмици, което дава време на наблюдателите да се подготвят. Други сайтове, като 3Iatlaslive, използват данни на НАСА, за да генерират двумерни карти, които илюстрират нейния път.
В YouTube могат да бъдат намерени и преки предавания, които показват преминаването на кометата през Слънчевата система в реално време. Всъщност тези излъчвания използват симулации, създадени от НАСА като част от проекта Eyes on the Solar System. Проектът може да бъде изследван безплатно, въпреки че самата агенция в момента е засегната от текущото спиране на работата на американското правителство.
