България

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

От МВР уточниха, че пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни

16 ноември 2025, 17:29
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Източник: iStock/GettyImages

Ж ена на 77 години загина, а двама души са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие на кръстовището на пътя Ямбол – село Чарган. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 15:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни се се сблъскали два леки автомобила. Единият се е движел в посока от село Чарган към Ямбол, а другият е пътувал от село Могила към село Окоп.

Тежка катастрофа край Ямбол: Мъж загина, жена е ранена

Вследствие на удара на място е загинала пътничка, която е на 77 години. Водачът и друга жена от същата кола са транспортирани от екипи на Спешна помощ – Ямбол за оказване на медицинска помощ.

Жена загина на място при катастрофа край Ямбол

От МВР уточниха, че пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затруднено и се регулира от служители на „Пътна полиция“.

Източник: БГНЕС    
Катастрофа Ямбол Ранени
Последвайте ни
Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Гърция и Украйна подписаха за газ от САЩ през България

Свят Преди 2 часа

Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските партньори на Украйна

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Иран обяви, че вече не обогатява уран

Свят Преди 2 часа

Арагчи: Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация

.

FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2“

Свят Преди 4 часа

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Свят Преди 5 часа

На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

България Преди 5 часа

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

България Преди 6 часа

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Любопитно Преди 6 часа

Тайната на дългия живот не е нужно да бъде толкова сложна

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Технологии Преди 6 часа

​Междузвездната комета 3I/ATLAS достигна най-близката си точка до Слънцето. Ето как да следите останалата част от пътя ѝ извън нашата Слънчева система

<p>13-те най-често срещани сънища</p>

Гол на публично място и целувка със знаменитост: 13-те най-често срещани сънища

Любопитно Преди 6 часа

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците

Радан Кънев

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

България Преди 6 часа

Карлос Насар

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

България Преди 6 часа

Карлос Насар: „Направен съм от възпитание, доблест и честност“

Володимир Зеленски

Украйна ще внася газ от Гърция през България

Свят Преди 8 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

Свят Преди 8 часа

Открита война може и да не избухне. А може и да е неизбежна

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

България Преди 9 часа

Вероятността за снежна Коледа в София е 44%, твърди синоптикът Симеон Матев

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

България Преди 9 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

8 места, където трябва да правиш секс поне веднъж в живота си

Edna.bg

Вечната и святата: 7 изненадващи факта за живота на Невена Коканова

Edna.bg

Шокиращо и късна драма: Ирландия съкруши Унгария и ги изхвърли от Мондиал 2026

Gong.bg

НА ЖИВО: Албания - Англия, стартовите 11

Gong.bg

Жечо Станков: Директорът на НАП е най-правилният човек за особен управител на рафинерията

Nova.bg

Лада Паунова: Ще бъде назначен нов ad hoc прокурор, ако има неприключили разследвания срещу главния прокурор

Nova.bg