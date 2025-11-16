България

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

16 ноември 2025, 12:33
Източник: iStock/GettyImages

У крайна работи за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия. Надеждата на Киев е да постигне договореност за освобождаването на 1200 украинци. Това съобщиха президентът Володимир Зеленски и председателят на Съвета за сигурност към президента на Украйна, цитирани от Ройтерс.

„Надяваме се размяната (на военнопленници) да се поднови“,

каза Зеленски във видеообръщение от днес в Телеграм. „В момента са в ход много срещи, преговори и телефонни разговори, посветени именно на това“.

Шефът на неговия кабинет по сигурността Рустем Умеров посочи вчера, че е участвал в консултации в Турция и Обединените арабски емирства, с подкрепата на партньорите на Киев, за възобновяване на процеса по размяна.

„В резултат на тези преговори

страните се съгласиха да се върнат към истанбулските споразумения“,

написа Умеров в Телеграм. „Това засяга освобождаването на 1200 украинци“.

Истанбулските споразумения представляват договорености за координирано връщане на военнопленници, постигнати с посредничеството на Турция през 2022 г. Те задават правилата, по които впоследствие Русия и Украйна си размениха хиляди военнопленници.

Но тези размени са редки и често пъти процесът е прекъсван от изостряне на ситуацията на бойното поле. Войната беше започната от Русия през февруари 2022 г., когато войските ѝ нахлуха в Украйна.

По думите на Умеров в близко бъдеще предстоят консултации, на които да бъдат обсъдени процедурните и организационни подробности около възможна размяна.

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово

– на семейната трапеза при своите близки“, посочи той.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
размяна на военнопленници Украйна Русия Володимир Зеленски истанбулски споразумения пПреговори война в Украйна освобождаване на пленници Турция Обединени арабски емирства
