FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2"

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

16 ноември 2025, 13:58
FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2“
Източник: БГНЕС

Р уската компания „Газпром“ активизира плановете си за строителство на новия газопровод „Силата на Сибир 2“ (PS2) до Китай, който ще транспортира 50 милиарда кубически метра газ годишно и е единствената реална надежда на Русия за компенсиране на част от загубения износ за Европа. Както пише Financial Times с позоваване на свои източници, инженерите на „Газпром“ са започнали работа по скъпоструващи технически проекти.

Според Сергей Вакуленко, старши научен сътрудник във Фондацията Карнеги за международния мир и бивш ръководител на отдела за стратегия на „Газпром нефт“,

инженерите вероятно са изпълнявали етапа на предварителното инженерно проектиране, което включва подготовката на „стотици томове“ техническа документация.

При това, според Вакуленко, такова проектиране може да съставлява 5% от общата стойност на проект от такъв мащаб. В същото време един от високопоставените руски енергетици заявява пред FT, че тези разходи могат да възлизат на до 10% от общата сума: „Такива разходи са необичайни, освен ако няма твърда увереност, че парите не са похарчени напразно и че инвестициите са сигурни“.

Общият бюджет на проекта не се разкрива. Вакуленко и Роналд Смит, основател на Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners, оценяват горната граница на повече от 30 милиарда долара, но и двамата отбелязват, че окончателната цифра може да е по-ниска.

В същото време

китайските официални лица коментират малко тръбопровода, което кара някои наблюдатели да се съмняват, че проектът наистина напредва.

При това, според един руски енергиен консултант, една от причините, поради които „Газпром“ продължава да прокарва този проект, е, че в компанията има проектни подразделения, които „или трябва да бъдат закрити, или трябва да получат някаква работа“.

Експертът отбелязва: „Газпром“ явно вярва, че Китай в крайна сметка ще промени решението си. Това, както и преди, ще бъде най-евтиният газ за тях (китайците) – затова „Газпром“ е готов да инвестира сериозни средства и не мисля, че се заблуждават много“.

В същото време анализаторите от S&P Global Energy твърдят, че

доставките до Китай по тръбопровода вероятно ще започнат в началото на 2030-те години.

В момента „Газпром“ строи участъци, които в крайна сметка могат да станат част от PS2, ако проектът бъде реализиран, но ще обслужват местните пазари, ако това не се случи.

В същото време новите дейности не означават, че по отношение на PS2 е постигнато споразумение по такива важни условия като цена и условия на доставка.

Междувременно

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

През септември страните се споразумяха да увеличат доставките от 38 млрд. куб. м газ годишно на 44 млрд. куб. м.

Също така не е ясно как „Газпром“ възнамерява да финансира проекта. След като през 2023 г. компанията за първи път от 25 години отчете загуба, миналата година нейната чиста печалба се възстанови до 1,3 трилиона рубли, но дългът на „Газпром“ надвишава тази цифра повече от четири пъти и възлиза на 5,7 трилиона рубли (71 милиарда долара).

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
Газпром Силата на Сибир 2 gазопровод Китай rуски газ iзнос на газ eнергийни проекти iнженерно проектиране fинансиране на Газпром mеждународен газопровод gаз за Китай
