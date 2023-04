Истината зад легендата – какво знаем за предателството на Юда

О т момента, в който целунал Иисус по бузата в Гетсиманската градина, Юда Искариотски се превърнал в един от най-големите злодеи, познати на човечеството. Неговото решение да предаде своя учител дало началото на събития, които стоят в основата на християнството – залавянето на Иисус, процесът срещу него, разпъването му на кръст и възкресението на Спасителя. Изследователите на Библията отбелязват, че Юда е един от най-важните персонажи в Новия завет, но въпреки това за него не се знае почти нищо.

Why Judas may actually have been more of a saint than a sinner https://t.co/kp0D9oaQGG

Кой е Юда Искариотски?

Въпросът за произхода на Юда е обект на разгорещени дебати. Според повечето експерти, името Искариотски не е фамилно, а показва, че той е роден в Кариот – град, намиращ се в Юдея, на юг от Йерусалим. „Едно от нещата, което отличава Юда от останалите апостоли, е това, че той най-вероятно не е от Галилея“, отбелязва професорът по религиозни изследвания от университета в Айова Робърт Каргил. „Иисус и останалите апостоли са от северната част на Израел, а името Искариотски на свой ред може да е доказателство, че Юда е от южната част, което би го превърнало в нещо като аутсайдер“, добавя той.

Други учени не са съгласни с тази теория. Според тях, името Искариотски свързва Юда с т. нар. сикарии. Това еврейско движение се зародило в Юдея в навечерието на Първата юдейско-римска война (поредица от въстания на евреите срещу римската власт в Юдея, избухнали в периода 66 – 73 г.). Представителите му се противопоставяли на римското присъствие в Светите земи и извършвали нападения с нож на обществени места срещу римляни и техните поддръжници. В Библията, обаче, не се споменава нищо за евентуална връзка между Юда и сикариите. Има и още важна подробност – историците смятат, че групировката била създадена след смъртта на Иисус.

The Kiss of Judas. Christ is betrayed. A panel painting of c1470, probably from an East Anglian rood screen, now in the Fitzwilliam Museum, Cambridge The soldiers look on. Peter draws his sword to cut off the high priest's servant's ear. 1/3 pic.twitter.com/KLypNL30Rx