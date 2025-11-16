САЩ докараха самолетоносач на прага на Венецуела

У дарната група на самолетоносача „Джералд Р. Форд“ е навлязла в Карибския басейн, което представлява значително разширяване на военната сила на САЩ на прага на Венецуела.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди разполагането на допълнителни сили в региона като част от инициатива срещу наркотрафика, но се засилват спекулациите, че Вашингтон може да обмисля военна намеса срещу венецуелския лидер Николас Мадуро.

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM), което ръководи американските сили в Латинска Америка и Карибите, по-рано потвърди, че ударната група на самолетоносача е навлязла в „зоната му на отговорност“.

Решението следва разпореждането на Тръмп да бъдат „разгромени транснационалните престъпни организации и да се противодейства на нарко-тероризма в защита на нацията“.

Ударната група включва най-модерния американски самолетоносач, два разрушителя с управляеми ракети и други поддържащи кораби и летателни средства. Тя се присъединява към няколко военни кораба, които вече патрулират в Карибите, като операцията е наречена „Южно копие“.

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

От началото на кампанията срещу наркотрафика през септември американските сили са убили най-малко 80 души, обвинени в пренасяне на наркотици в международни води. САЩ не са представили доказателства, че всички убити при 20-те удара – както в Карибите, така и в източната част на Тихия океан – действително са били трафиканти. Експерти определят тези действия като незаконни убийства, дори когато целта са лица, свързани с наркотрафика.

Каракас разглежда американското военно разполагане като пряка заплаха. САЩ не признават Николас Мадуро за законен президент на Венецуела и са обявили награда от 50 млн. долара за залавянето му по обвинения, че ръководи наркокартел.

На фона на информацията, че Тръмп е обсъждал с военните си съветници различни опции за Венецуела, той заяви в петък, че „донякъде“ е взел решение. „Не мога да ви кажа какво е, но постигнахме голям напредък по отношение на спирането на наркотиците, които се изливат оттам“, каза Тръмп на борда на президентския самолет.

В интервю за Си Би Ес той уточни, че се съмнява САЩ да влязат във война с Венецуела, но вярва, че дните на Мадуро „са преброени“.

Американските военни засилват присъствието си и в Тринидад и Тобаго – архипелаг в непосредствена близост до венецуелския бряг. В неделя започнаха съвместни учения между двете армии – втори път за по-малко от месец. В събота Мадуро нарече маневрите „безотговорни“.