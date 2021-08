Да умреш заради вечната прегръдка на любовта

С келетните останки на двама влюбени, погребани заедно преди повече от 1500 години в северната част на Китай, бяха открити наскоро, сключени във вечна прегръдка, установи ново проучване, цитирано от „Лайв Сайънс“ (Live Science).

Възможно е жената, която е носела метален пръстен на левия си безименен пръст, да се е пожертвала, за да може да бъде погребана със съпруга си, казват изследователите.

Докато съвместните погребения между мъже и жени в Китай не са рядкост,

това погребение „с два скелета, заключени в прегръдка в смела демонстрация на любов“ е първото по рода си

в страната и може да отразява променящото се отношение към любовта в китайското общество по онова време.

„Това е първата двойка, намерена в любяща прегръдка, в Китай“, споделя водещият изследовател Киан Уанг, доцент в катедрата по биомедицински науки в колежа по стоматология в Тексас, пред Live Science.

Археолозите открили погребението през юни 2020 година при разкопките на гробище, което било разкрито по време на строителни работи в провинция Шанси. Гробището съдържа около 600 погребения на Сианбей – древна номадска група в Северен Китай, асимилирана в китайската култура Хан и датирана от времето на династията Северен Вей – разкриха формите на гробовете и керамичните изделия, открити там.

Тъй като погребението на двойката е уникално, археолозите решават да не разкопават напълно скелетните останки. Вместо това

екипът ги оставя преплетени, за да може двойката да бъде изложена в бъдеща музейна експозиция.

Археолозите откриват и други две двойки, погребани заедно в същото гробище, но тези двойки не се прегръщаха толкова плътно, а жените не носеха пръстени, казва Уанг.

A silver ring was worn on the ring finger of the wife's left hand; a gold ring also unearthed from Wirkak's tomb. This's a tradition unfamiliar to people in East Asia before the 4th or 5th century AD. But many Roman or Sasanian-style rings were found in noble tombs in 6th-c China pic.twitter.com/5TK8sDi704