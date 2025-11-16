Свят

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания

16 ноември 2025, 13:40
Източник: БТА/AP

С ърбия се изправи пред най-тежката енергийна криза от години, след като САЩ поставиха ултиматум Белград да извади Русия от собствеността на NIS до февруари. На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания.

Финансовият министър Синиша Мали заяви, че Сърбия е проявила „достатъчно разбиране“ към своите „руски приятели“ и че е време държавата да действа в свой интерес.

Той предупреди, че кризата около NIS застрашава икономическия растеж, стабилността, кредитния рейтинг и новите инвестиции, подчертавайки, че след 17 години присъствие в страната Русия не е предложила съвместно решение. Според него, ако се стигне до покупка, Белград трябва да е готов да предложи по-висока цена.

Министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович потвърди, че пред страната стоят „най-трудните решения в последните години“, като заяви, че е готова да подаде оставка. По думите ѝ е невъзможно да ръководи сектора, докато рафинерията в Панчево е спряна, а NIS е под американски санкции, предаде агенция БГНЕС.

Президентът Александър Вучич заяви, че

„Сърбия е като тревата, когато слонове се сблъскат“,

и обвини САЩ, че са „произвели този проблем“, въпреки че според него страната се е подготвила добре – с пълни хранителни запаси и стабилни горивни резерви.

Той обаче предупреди, че затварянето на рафинерията и недостигът на гориво може да доведе до катастрофа, тъй като здравната система работи изцяло на дизел. Част от военните резерви може да бъде пренасочена към болниците.

Вучич уточни, че Вашингтон е дал краен срок до февруари за промяна на собствеността на НИС, като в същото време е блокирал използването на петролопровода „Янаф“. Той нареди да бъдат освободени 60 милиона от резервите, плюс още 40 милиона „за всеки случай“, и предупреди, че парламентът трябва да реагира незабавно, ако се наложи актуализация на бюджета.

Президентът заяви, че ще търси помощ от САЩ,

за да се осигури приток на суров петрол, и подчерта, че ако няма друг купувач, Сърбия е готова сама да придобие NIS, дори и на по-висока цена. „Искам на всяка цена да избегнем конфискация, национализация или отнемане на чужда собственост“, подчерта той.

Вучич призова министрите да не подвеждат обществото с обяснения за „ремонт“ на рафинерията и отправи остри критики към директора на „Сърбиягаз“ Душан Баятович за неизпълнени газови проекти през последните пет години.

Премиерът Джуро Мацут обяви, че правителството и работната група ще заседават ежедневно, докато кризата бъде овладяна. Председателят на парламента Ана Бърнабич увери, че ако бюджетна корекция е необходима, тя ще бъде приета незабавно.

Заседанието беше закрито с надежда „за по-добри новини“ през следващите дни.

Източник: БГНЕС    
сръбска енергийна криза NIS санкции на САЩ руска собственост Александър Вучич рафинерия Панчево икономически последици недостиг на гориво геополитическо напрежение придобиване на НИС
