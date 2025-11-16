България

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Карлос Насар: „Направен съм от възпитание, доблест и честност“

16 ноември 2025, 11:47
Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември
Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз
България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа

България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа
Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България

Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България
Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Росен Желязков: Това е възможният бюджет

"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София
Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)
Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

С ветовният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар даде едно от най-силните, лични и човешки интервюта в кариерата си. Пред Мон Дьо в „Храмът на историите“ той говори откровено за детството, болката, прошката към баща си, битките с федерацията, свръхочакванията към него и милионните оферти от Бахрейн, които е отказал, за да остане българин.

„Най-големият ми двигател винаги е била несправедливостта“

Още в началото Насар признава нещо, което рядко казва на глас: „За мен най-голямата мотивация винаги е била чувството за несправедливост. Това ме бута напред. Това ми дава амбицията да продължавам, да показвам кое съм аз“. Според него любовта на хората към него идва не само от спорта: „Да, много хора са плакали на моите състезания. Но смятам, че човечността в мен – това е завършекът на всичко. Не всеки разбира от щанги, не всеки е голям фен на щангите, много хора са фенове на щангите заради мен, защото аз съм там“.

„Аз съм попадал в много житейски ситуации. Както съм сега при теб, както съм на стълбичката на Световно първенство, както съм на големи събития, така и като видя някой на пътя да е спукал гума – слизам и му помагам да си смени гумата, така и когато някой е паднал на земята, отивам да му подам ръка да го вдигна“, откровен е шампионът.

Цената на успеха: „Раменете ми бяха на ръба. Половината подготовка мина в лечение“

За последния си успех Насар говори с необичайна откровеност. Фактът, че не е минал през операция, е бил буквално въпрос на бъдеще:
„Имах разкъсани мускулни влакна. Рискувах си раменете. Знаех, че ако се оперирам, може и да не се върна. Половината ми подготовка, даже повече, беше лечение — всякакви методи, всичко възможно“.

И въпреки това, той е излязъл на подиума с мисия: „След всичко това казах: „Аз отивам да ставам пръв“. Знам, че цяла България чака да стана световен шампион. И знам и какво ще понеса, ако не стана. Много хора ще ме нападнат“.

Карлос обобщава същността си: „Нещата, които ми помогнаха да успея, не са физически. Направен съм от възпитание, доблест и честност“.

„Истинският Карлос се роди в болка“ – за детството без баща

Едни от най-болезнените думи в интервюто идват, когато Карлос говори за детството си: „Истинският Карлос Насар се роди в едно голямо неразбирателство между родители. Среда, в която ми се наложи да порасна по-рано, за да си спестя болката. Болка, която е трудна за преглъщане“.

За момента, в който баща му си тръгва от семейството: „Просто гледах да го преглътна, защото трябваше да бъда силата на това семейство. Майка ми много страдаше. Братята ми отказваха да го приемат. Започнах да изпитвам гняв“. Когато баща му се появява отново, след първите успехи: „Първата ми мисъл беше, че той съжалява. Той го е казвал много пъти. На мен ми отне три години да му простя. Срещахме се още няколко пъти, а аз бях като камък — без капка компромис в погледа“.

Но днес гледа по различен начин: „Не го виня. Грешката му е, че позволи ние да имаме детство, близко до неговото“.

Майка му: „Сляпа доброта“ и сила на цялото семейство

За майка си говори с огромна обич: „Много пъти съм я виждал да плаче сама в другата стая. Тя винаги е искала най-доброто за нас, дори когато не сме го имали. Нейната доброта е сляпа. Това е най-силното ѝ качество. Аз взимам пример от него през целия си живот“.

И една от най-силните му метафори: „Когато изляза на подиума, виждам детето в мен в публиката. То се е трудило, боляло го е, плакало е, продължавало е напред. И чака да види дали ще успея. Когато изпусна опит, все едно нож се забива в сърцето ми. Защото детето направи своето. Сега е мой ред“.

Треньорът Илиян Илиев – човекът, който първи е видял шампиона

Насар разказва и за първата среща с треньора си: „Бях дете, тренирах от година и половина, а той вече казваше, че ще стана световен шампион. И не го казваше само на мен – казваше го на всеки. Всички мислеха, че говори празни приказки, че е луд. А той вярваше“.

„Той ми казваше: „Никой няма нищо повече от теб. Винаги можеш да се справиш — с работа, със знания, с честност“. Тези думи са в мен винаги“.

За скъсания ахилес и отказаната подкрепа от федерацията

Един от най-тежките моменти в кариерата му идва от битов инцидент: „В момента, в който си мислех, че съм най-силен — късам ахилеса. Олимпиадата е след година и два месеца. Докторите казват, че девет месеца няма да мога да ходя“. Тогава търси помощ от федерацията: „Казаха, че ще ми покрият лечението… После не ми вдигаха телефона“.

И въпреки прогнозите започва да ходи след два месеца — „по чудо“. 

Конфликтът с федерацията: „Искам примирие. Не искам война“

Насар говори в прав текст за напрежението: „Все по-трудно ми е да работя с федерацията. Аз съм откровен. Явно това не се харесва. Никога не съм искал война. Искам примирие. Той описва хаос, липса of професионализъм и абсурден договор. „Двама души вършат всичко — счетоводство, пиар, договори. Ако ти покажа договора си, ще умреш от смях. Най-абсурдното е, че ако не получа средствата си — нямам право да ги искам“.

1,5 милиона долара на година — и отказът: „Аз съм българин“

Една от темите, в които Насар е категоричен, е отказът на Бахрейн: „Отказах им за трети път. Аз съм българин. Не мога да нося друг флаг на гърба си. Не мога да слушам друг химн. Това не бих го направил при никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България не веднъж са се опитвали да ме изгонят натам. Аз не съм бил в Бахрейн с цел преговори, въпреки че се постави темата и се слагаха пари на масата. Това трябва да бъде ясно“.

А предложението е било огромно: „1,5 милиона долара годишна заплата. 250 хиляди премия при световен шампион, 90 хиляди, ако стана азиатски шампион“.

Карлос Насар вдигане на тежести лично интервю спортни травми български спортист конфликт с федерацията оферта от Бахрейн патриотизъм детство и семейство мотивация за успех
Последвайте ни

По темата

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Колко стават пенсиите и добавките в евро

Колко стават пенсиите и добавките в евро

pariteni.bg
Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Технологии Преди 16 минути

​Междузвездната комета 3I/ATLAS достигна най-близката си точка до Слънцето. Ето как да следите останалата част от пътя ѝ извън нашата Слънчева система

<p>13-те най-често срещани сънища</p>

Гол на публично място и целувка със знаменитост: 13-те най-често срещани сънища

Любопитно Преди 16 минути

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

България Преди 4 часа

От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора

Снимката е илюстративна

„Нашият кошмар с Новичок“ – ужасяващи подробности за отравянето от 2018 г.

Свят Преди 4 часа

Сергей Скрипал, двоен агент, предавал информация на MI6, и неговата тогава 33-годишна дъщеря Юлия едва не загубиха живота си при нападението от руски агенти в град Солсбъри на 4 март 2018 г.

Протестът в Мексико

Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Свят Преди 5 часа

Шествието беше организирано от младежки групи от поколение Z, като привлече подкрепа от граждани, протестиращи срещу нашумели убийства, включително убийството само преди седмици на кмета на Уруапан Карлос Мансо

Апостол Матей

Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат...

Любопитно Преди 5 часа

Почитаме един от дванадесетте апостоли на Христос свети Матей

Истанбул (Константинопол)

16 ноември: Тайно бягство от двореца и краят на една империя

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

България Преди 5 часа

В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°

Давид Бет спечели Big Brother

Давид Бет е големият победител в Big Brother 2025

Любопитно Преди 5 часа

20-годишният любимец на зрителите спечели 100 000 лева

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

Свят Преди 13 часа

Вирусната хеморагична треска "Марбург" е един от най-опасните известни патогени, причиняващ заболяване, което често е смъртоносно

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 13 часа

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Любопитно Преди 14 часа

Парадоксално, но именно смъртта на звездите помага на човечеството да разбере живота на планетите

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

Свят Преди 14 часа

"Синята линия", очертана от ООН, разделя Ливан от Израел и окупираните от него Голански възвишения

<p>Крадци взеха заложници във Франция, задигнаха бижута за 1.2 млн. долара</p>

Кражба на бижута за 1,2 млн. долара във Франция

Свят Преди 14 часа

Образувано е разследване за отвличане, организирана престъпност и въоръжен грабеж

Путин разговаря по телефона с беларуския си колега

Путин разговаря по телефона с беларуския си колега

Свят Преди 15 часа

Двамата лидери обмениха мнения по редица практически въпроси на двустранното сътрудничество

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Слухът за пола на Брижит Макрон – феномен с 2 милиарда гледания

Свят Преди 15 часа

Конспирацията тръгва от три лица - две жени и един мъж: Наташа Рей, Амандин Руа и Ксавие Пусар

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

От приюта до подиума - невероятният живот на Коко Шанел

Edna.bg

Карлос Насар: Няма да слушам друг химн за никакви пари

Edna.bg

Три финала за България на младежко световно по батут

Gong.bg

Кръгът в Mr Bit Втора лига продължава с още 5 мача

Gong.bg

Карлос Насар: Предложиха ми 2 млн. долара, но аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Nova.bg

Очаква ли ни бяла Коледа?

Nova.bg