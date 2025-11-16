П озициите на Украйна във войната с Русия стават все по-слаби. Украинската армия върви към стратегическо поражение, смята военният анализатор на "Билд" Юлиан Рьопке, цитиран от "Фокус".

Една от причините за това е динамичната и постоянно влошаваща се ситуация на въоръжените сили на Украйна в югоизточната част на страната, но също и в регионите Харков и Донецк.

Какво става, губи ли Украйна войната с Русия

Ситуацията вече не може да бъде прикрита нито с пиар акциите на украинския генерален щаб, нито с омаловажаване или игнориране от страна на правителството в Киев, смята Рьопке: Украйна върви към стратегическо поражение срещу руските сили.

Украинските журналисти и активисти вече са осъзнали сериозността на ситуацията.

Но нито украинската армия, нито западните партньори извличат необходимите поуки от досегашните си грешки във войната срещу Русия, заявява Рьопке.

"Велт": Победата на Украйна е все по-малко вероятна

Повече от 2000 доставени западни танка, бронирани машини и бронирани превозни средства са до голяма степен безполезни предвид нарастващото превъзходство на Русия в областта на оптичните и други системи за безпилотни летателни апарати.

Вместо да подкрепят Украйна с "оръжия за масово унищожение“ в съвременния смисъл на думата – т.е. милиони бойни дронове, както и с хиляди крилати ракети с голям обсег, западните държави продължават да се ограничават до спорадична помощ и инвестиции в стратегически надценени украински дронове.

Украинското правителство също изглежда, че не взема напълно на сериозно войната за унищожение срещу страната си. Къде всъщност се използват 17 000 мъже, които според официалната информация се мобилизират всеки месец, остава загадка за повечето наблюдатели и войници на фронта, посочва Рьопке.

Дезертирането и временното отсъствие от служба – в резултат на което цели бригади често съществуват само на хартия, остават до голяма степен ненаказани. Това води не само до погрешни преценки за собствената численост и устойчивост на войските, но и до огромни пролуки на фронта и впоследствие до нови руски пробиви, отчита Рьопке.

В резултат на това контролираната от Украйна територия през октомври е намаляла с още 586 квадратни километра, а през ноември вероятно ще бъде достигнат нов годишен рекорд по загуби. Руските офанзиви в регионите на големите градове Днипро и Запорожие са вече само въпрос на месеци – най-много една-две години, прогнозира Рьопке.

Той предупреждава, че ако нито правителството в Киев, нито западните партньори предприемат незабавно стратегическа промяна, Русия ще спечели тази война стъпка по стъпка.

Една ужасяваща перспектива – с катастрофални геополитически последствия за целия свят, заключава Рьопке.