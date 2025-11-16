Свят

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Една ужасяваща перспектива – с катастрофални геополитически последствия за целия свят

16 ноември 2025, 20:53
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Източник: EPA/БГНЕС

П озициите на Украйна във войната с Русия стават все по-слаби. Украинската армия върви към стратегическо поражение, смята военният анализатор на "Билд" Юлиан Рьопке, цитиран от "Фокус".

Една от причините за това е динамичната и постоянно влошаваща се ситуация на въоръжените сили на Украйна в югоизточната част на страната, но също и в регионите Харков и Донецк.

Какво става, губи ли Украйна войната с Русия

Ситуацията вече не може да бъде прикрита нито с пиар акциите на украинския генерален щаб, нито с омаловажаване или игнориране от страна на правителството в Киев, смята Рьопке: Украйна върви към стратегическо поражение срещу руските сили.

Украинските журналисти и активисти вече са осъзнали сериозността на ситуацията.

Но нито украинската армия, нито западните партньори извличат необходимите поуки от досегашните си грешки във войната срещу Русия, заявява Рьопке.

"Велт": Победата на Украйна е все по-малко вероятна

Повече от 2000 доставени западни танка, бронирани машини и бронирани превозни средства са до голяма степен безполезни предвид нарастващото превъзходство на Русия в областта на оптичните и други системи за безпилотни летателни апарати.

Вместо да подкрепят Украйна с "оръжия за масово унищожение“ в съвременния смисъл на думата – т.е. милиони бойни дронове, както и с хиляди крилати ракети с голям обсег, западните държави продължават да се ограничават до спорадична помощ и инвестиции в стратегически надценени украински дронове.

Украинското правителство също изглежда, че не взема напълно на сериозно войната за унищожение срещу страната си. Къде всъщност се използват 17 000 мъже, които според официалната информация се мобилизират всеки месец, остава загадка за повечето наблюдатели и войници на фронта, посочва Рьопке.

Дезертирането и временното отсъствие от служба – в резултат на което цели бригади често съществуват само на хартия, остават до голяма степен ненаказани. Това води не само до погрешни преценки за собствената численост и устойчивост на войските, но и до огромни пролуки на фронта и впоследствие до нови руски пробиви, отчита Рьопке.

В резултат на това контролираната от Украйна територия през октомври е намаляла с още 586 квадратни километра, а през ноември вероятно ще бъде достигнат нов годишен рекорд по загуби. Руските офанзиви в регионите на големите градове Днипро и Запорожие са вече само въпрос на месеци – най-много една-две години, прогнозира Рьопке.

Той предупреждава, че ако нито правителството в Киев, нито западните партньори предприемат незабавно стратегическа промяна, Русия ще спечели тази война стъпка по стъпка.

Една ужасяваща перспектива – с катастрофални геополитически последствия за целия свят, заключава Рьопке.

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Русия уби съпругата на първата жертва на

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо котките обичат да играят с кашони?

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 3 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 3 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

Системата „Бонус-малус” вече ще действа от февруари

България Преди 3 часа

Очакванията са до февруари догодина, тя да заработи

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

Свалиха деца от сграда в София с пожарна

България Преди 4 часа

По първоначални данни едното е на 14 г., а останалите са на 12 г.

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

Пилотът, загинал в Хърватия, имал и българско гражданство

България Преди 6 часа

Към разследването на причините за инцидента ще се присъединят и турски следователи

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

Свят Преди 6 часа

В зоната на поразяване на рафинерията са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

Свят Преди 7 часа

Редица членове на консервативния блок предупредиха, че доброволният модел няма да бъде достатъчен, предвид напрегнатата ситуация около сигурността в Европа

.

FT: Русия търси спасение от Европа с газопровод към Китай - „Силата на Сибир 2“

Свят Преди 7 часа

Китай не бърза с изграждането на газопровода. Русия доставя газ до Пекин по много по-късия газопровод „Силата на Сибир“, пуснат в експлоатация през 2019 г.

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Сърбия пред енергийна криза: САЩ дадоха ултиматум за NIS

Свят Преди 8 часа

На извънредно заседание на правителството министри и президентът Александър Вучич представиха различни акценти, но всички признаха, че страната разполага с дни да реши съдбата на стратегическата петролна компания

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

България Преди 8 часа

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

България Преди 9 часа

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Любопитно Преди 9 часа

Тайната на дългия живот не е нужно да бъде толкова сложна

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Как да следите траекторията на кометата 3I/ATLAS

Технологии Преди 9 часа

​Междузвездната комета 3I/ATLAS достигна най-близката си точка до Слънцето. Ето как да следите останалата част от пътя ѝ извън нашата Слънчева система

<p>13-те най-често срещани сънища</p>

Гол на публично място и целувка със знаменитост: 13-те най-често срещани сънища

Любопитно Преди 9 часа

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците

Радан Кънев

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

България Преди 9 часа

Карлос Насар

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

България Преди 9 часа

Карлос Насар: „Направен съм от възпитание, доблест и честност“

Володимир Зеленски

Украйна ще внася газ от Гърция през България

Свят Преди 11 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

8 места, където трябва да правиш секс поне веднъж в живота си

Edna.bg

Вечната и святата: 7 изненадващи факта за живота на Невена Коканова

Edna.bg

Експериментална Франция завърши квалификациите с победа в Баку

Gong.bg

НА ЖИВО: Италия - Норвегия, състави

Gong.bg

Жечо Станков: Директорът на НАП е най-правилният човек за особен управител на рафинерията

Nova.bg

Лада Паунова: Ще бъде назначен нов ad hoc прокурор, ако има неприключили разследвания срещу главния прокурор

Nova.bg