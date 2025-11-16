Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Н аталия Ходемчук - съпругата на първия човек, загинал при ядрената катастрофата в Чернобил през 1986 г. - Валерий Ходемчук, почина вчера през нощта, след като получи тежки наранявания при руската атака срещу Киев ден по-рано, предаде "Укринформ".

"С дълбока скръб и искрена тъга съобщаваме за кончината на Наталия Ходемчук, съпругата на първата жертва на катастрофата в Чернобил, Валерий Ходемчук – майка, баба и жена с огромно сърце и забележителна съдба. Тя почина през нощта на 14 срещу 15 ноември, без да успее да оцелее след тежките последици от ударите с дронове по жилищна сграда в квартал "Троешчина", се казва в изявление на украинската Държавна агенция за управление на забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

След удара на дроновете "Шахед" по сградата, където са живеели семействата на бивши служители на АЕЦ "Чернобил", Наталия Ходемчук е била хоспитализирана в критично състояние с изгаряния по 45% от тялото. Апартаментът ѝ е бил унищожен от пожара. Тя е била на 73 години.

"Загубихме жена, която е преживяла ада на "Чернобил", загубила е съпруга си, отгледала е децата си и е изживяла трагедии, които биха съкрушили всеки. Но не и нея. Наталия е живяла с достойнство, любов и тиха сила, която е вдъхновявала всички, които са я познавали лично или чрез историята ѝ. Тя беше весела, подкрепяща и лъчезарна. Сега гласът ѝ се присъединява към гласовете на всички невинни украинци, убити от руския терор", подчертаха от агенцията, отговаряща за забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

Спасителните операции в Деснянски район в Киев, където на 14 ноември беше нанесен руски удар, са приключили.

Седем души бяха убити при руския удар срещу девететажен жилищен блок в украинската столица. Наталия Ходемчук е последната жертва на нападението.