Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Седем души бяха убити при руския удар срещу девететажен жилищен блок

16 ноември 2025, 19:24
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"
Източник: УНИАН/БТА

Н аталия Ходемчук - съпругата на първия човек, загинал при ядрената катастрофата в Чернобил през 1986 г. - Валерий Ходемчук, почина вчера през нощта, след като получи тежки наранявания при руската атака срещу Киев ден по-рано, предаде "Укринформ".

Историята на съпрузите от Чернобил, която вече целият свят знае

"С дълбока скръб и искрена тъга съобщаваме за кончината на Наталия Ходемчук, съпругата на първата жертва на катастрофата в Чернобил, Валерий Ходемчук – майка, баба и жена с огромно сърце и забележителна съдба. Тя почина през нощта на 14 срещу 15 ноември, без да успее да оцелее след тежките последици от ударите с дронове по жилищна сграда в квартал "Троешчина", се казва в изявление на украинската Държавна агенция за управление на забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

Жена, оцеляла от Чернобил и Аушвиц е убита, пресичайки улицата

След удара на дроновете "Шахед" по сградата, където са живеели семействата на бивши служители на АЕЦ "Чернобил", Наталия Ходемчук е била хоспитализирана в критично състояние с изгаряния по 45% от тялото. Апартаментът ѝ е бил унищожен от пожара. Тя е била на 73 години.

"Загубихме жена, която е преживяла ада на "Чернобил", загубила е съпруга си, отгледала е децата си и е изживяла трагедии, които биха съкрушили всеки. Но не и нея. Наталия е живяла с достойнство, любов и тиха сила, която е вдъхновявала всички, които са я познавали лично или чрез историята ѝ. Тя беше весела, подкрепяща и лъчезарна. Сега гласът ѝ се присъединява към гласовете на всички невинни украинци, убити от руския терор", подчертаха от агенцията, отговаряща за забранената зона около АЕЦ "Чернобил".

"Това не е война, това е унищожение на една нация"

Спасителните операции в Деснянски район в Киев, където на 14 ноември беше нанесен руски удар, са приключили.

Седем души бяха убити при руския удар срещу девететажен жилищен блок в украинската столица. Наталия Ходемчук е последната жертва на нападението.

Източник: БТА, Елена Инджева    
Наталия Ходемчук Руски удар Киев
