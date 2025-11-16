Любопитно

Гол на публично място и целувка със знаменитост: 13-те най-често срещани сънища

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците

16 ноември 2025, 12:12
Р азкрити са 13-те най-често срещани сънища, включително някои много необичайни видения, съобщи Daily Mail.

Ново проучване, поръчано от Netflix  във връзка с новия анимационен филм „В твоите сънища“, попита 2000 британци за техните сънища. 

Резултатите показаха, че най-често срещаният сън, който обхваща нацията, е ужасното усещане за падане, което изпитват повече от половината от нас. 

Други чести теми включват целуване на знаменитост, разголване на публично място и закъснение за важна среща. 

И така, какво означава, когато сънувате тези неща? 

Според Делфи Елис, автор на „Отговори в тъмното: Скръб, сън и как сънищата могат да ви помогнат да се излекувате“, вашите сънища може би се опитват да ви водят. 

„Сънищата са като приятел – те могат нежно да ни подтикнат в посоката, която искаме, да ни насочат към нещо, което би могло да ни помогне да се излекуваме, или да ни предложат прозрение – дори отговори – за проблем, който занимава ума ни. Това е една от причините да казваме „не го забравяй“, каза тя. 

„Като приятел, можем да изберем да ги приемем или да ги игнорираме, от нас зависи какво ще правим със съдържанието на сънищата си – но винаги си струва да се вслушаме в това, което един сън има да ни каже.“

1. Падане

Падането е най-често срещаният сън, преживяван от 53% от британците. 

Според Елис, този тип сън показва, че се чувствате несигурни за нещо.  

„Това се случва, ако не сме сигурни къде отиваме или къде ще стигнем. Това е особено често срещано след съкращение, пенсиониране и други големи промени в живота. Приключението ни очаква, но може да бъде страшно, докато се впускаме в непознатото. Не бива да се бърка с „тръсването“, което може да изпитате точно когато се унасяте, тъй като то (по ирония на съдбата) може да бъде причинено от преумора или да е признак на стрес, така че е важно да се спазва рутина преди лягане, която насърчава релаксацията“, обясни тя.

2. Невъзможност за бягане

Според проучването, почти половината (42%) от нас са сънували, че ни преследват, но не можем да избягаме. 

Според Елис това или отразява, че не искате да бъдете хванати, или се мъчите да наваксате. 

„Чувството, че не можеш да бягаш, може да символизира „заседнал“ в дадена ситуация, твърде бавен напредък или страх, че каквото и да е то, ще те „настигне“, каза тя. 

3. Партньорът ви ви изневерява

Двадесет и два процента от британците казват, че са сънували, че партньорът им им е изневерил. 

Вместо да казвате нещо за партньора си, това отразява повече вашата собствена несигурност, казва Елис. 

„Сънуването за изневяра често сигнализира за страх, че тя може да се случи, вместо да служи като предупреждение, че вече се е случила, особено за тези, които са преживели предателство в миналото“, посъветва тя.  

4. Някой умира

Един от най-ужасяващите сънища, които можете да имате, е този за смъртта на някой – нещо, което 21% от нас са преживявали. 

За щастие, смъртта насън рядко е свързана с действителна смърт на някого, успокоява Елис. 

Вместо това, тя казва, че това по-скоро отразява промяната, на която сме свидетели у някого. 

„Това е често срещано за родителите, които мечтаят за детето си – наистина отразява промяната в отношенията им, докато те растат и стават по-независими. Въпреки това, сънищата могат да отразяват и нашите страхове в реално време, така че ако човек се страхува, че някой ще се промени – това може да е причината да сънуват, че този човек умира“, каза тя. 

5. Падане на зъби

Сън за падащи зъби – нещо, което 21% от нас са имали – може да символизира притеснения относно богатството или статуса. 

„На Запад обикновено разменяме зъбите си за пари, когато сме малки. В някои култури, сънуването на зъби такива, каквито са буквално (като кост), може да символизира безпокойство от загуба на някой значим“, каза Елис.  

6. Целувки със знаменитост 

Според проучването, една пета от нас са сънували среща със знаменитост.

„Ако можем да се припознаем в трудностите на дадена знаменитост, или ако видим някого в светлината на прожекторите като пример за подражание, или ако му се възхищаваме – може да мечтаем за него, сякаш е по-близо до нас, отколкото е в действителност“, каза г-жа Елис. 

7. Явяване на изпит, за който не сте се подготвили отново

Ако сте били малко бунтар в училище, вероятно сте се явили на няколко изпита, за които не сте се подготвили. 

И според проучването, 19% от нас все още мечтаят за това днес.  

„Това показва чувство на по-обща неподготвеност, например, ако предстои или вече се е случила среща или разговор, за който не сте били готови, може да сънувате изпит. Въпреки това, изпитите обикновено се провеждат в училище, така че те могат да сочат и ехо от стреса – или периода на учене – през който преминавахме тогава, връщайки се към минали тревоги“, каза

8. Летене

Това е суперсила, която много от нас биха искали да имат – а сега проучването показва, че 18% от британците дори мечтаят да летят. 

Елис обясни: „Значението на този сън може да зависи от това как се е чувствал сънуващият. Ако сънят е положителен и човек го харесва – „летящ високо“ може да означава, че някой се радва на период на успех. Ако усещането в съня е негативно, може би се намирате в момент от живота си, в който чувствате, че трябва да бъдете по-разумни и да държите краката си здраво стъпили на земята.“ 

9. Семейството и приятелите са лоши с вас

Шестнадесет процента от анкетираните са казали, че са сънували, в който семейството или приятелите им са лоши. 

Според експерта, това сочи към безпокойство от чувство на изолация. 

„Ако хората са лоши, сънят може да е подтик да преосмислим кого включваме в кръга си“, каза тя. 

10. Закъснение

Ако закъснението е тема на вашите сънища, както и на 15% от британците, това може да отразява вашите тревоги относно точността в реалния свят. 

„В днешния свят е естествено да се страхуваме от закъснение, така че това може да е буквален сън, отразяващ това, за което се притесняваме, че може да се случи. Въпреки това, ако някой чувства, че винаги пропуска нещо, особено важните неща, това може да отразява настоящото му чувство на неудовлетвореност“, каза Елис. 

11. Намиране на пари

Проучването установи, че 14% от британците мечтаят да намерят пари. 

Елис каза: „Ако човек има финансови притеснения, има смисъл да сънува това; богатството обаче е субективно, така че парите може да са символ и на нещо друго, което сънуващият смята, че може да подобри живота му.“

12. Невъзможност за намиране на тоалетната

Да не можете да намерите тоалетната в съня си може просто да означава, че трябва да отидете до тоалетната в реалния свят. 

Ако обаче сте сред 12-те процента от британците, които имат тази мечта, това може да означава, че търсите повече уединение, според Елис. 

„Този ​​сън може да означава, че се намирате в период от живота си, в който ви липсва лично пространство и търсите повече лично време, например, когато сте нов родител. Въпреки че може да отразява и нуждата да се отървете от нещо лошо в живота си, да го изхвърлите – но без да знаете къде или как“, каза тя. 

13. Да бъдеш гол на публично място

Накрая, проучването установи, че 12% от британците са сънували, че са голи на публично място. 

„Това всъщност е често срещана мечта сред телевизионните водещи. Но за широката публика това може да отразява осъзнаването, че сте „на показ“ или в светлината на прожекторите по някаква причина, независимо дали сте обект на клюки. Възможно е също така да сме говорили за нещо, което ни е оставило да се чувстваме уязвими“, обясни Елис.

Как да тълкуваме сънищата си – добри или лоши

Въпреки че тези тълкувания могат да ви дадат представа какво стои зад кошмарите ви, значението на сънищата ще варира в зависимост от вашите лични асоциации и преживявания.

Тук Сара Бик, клиничен и когнитивен хипнотерапевт, работещ с подсъзнанието в Inna Therapies, обяснява как да тълкувате собствените си уникални сънища, лоши или добри:

  • Запишете съня подробно веднага щом се събудите.
  • Правете свободни асоциации за това какво означава за вас всеки от елементите на съня. Не го изследвайте, а по-скоро се запитайте какво ви идва на ум първо, когато се сетите, да речем, за заек. Бърз, бял, магьосник, магия? Или може би под земята, семейство, бебета, бягство?
  • Свържете съня с това, което се случва в собствения ви живот. Какво ви се струва истина?
  • Тълкувайте съня, като комбинирате написаното в едно съгласувано послание, докато не получите момент на прозрение. Сънищата рядко засягат вече решени въпроси, а по-скоро такива, които тепърва ще бъдат решени.
Източник:  Daily Mail    
