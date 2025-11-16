България

Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените

16 ноември 2025, 12:56
Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането
Източник: БГНЕС

С толичната община няма да се откаже от двойното поскъпване на платеното паркиране от догодина. Това обяви столичният кмет Васил Терзиев, цитиран от NOVA след като Комисията за защита на потребителите се самосезира за решението на Общинския съвет.

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените.

Според Терзиев – увеличението е стъпка в правилната посока.

„КЗП може да прочете доклада. Той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага поскъпване. Ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото, а то не е виновно.

Просто десетилетия наред не са пипани цените.

Отнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона и сега, паркирането на час е по-евтино“, обясни Терзиев. 

По темата

Източник: Nova.bg    
поскъпване на паркирането София Васил Терзиев Столична община КЗП синя и зелена зона общински съвет ценови ръст икономически основания платено паркиране
Последвайте ни
Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Карлос Насар - шампионът, който отказа милиони с: „Аз съм българин“

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

Радан Кънев с първи думи след задържането на сина му

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Тези 5 прости навика забавят стареенето, разкриват експерти

Колко стават пенсиите и добавките в евро

Колко стават пенсиите и добавките в евро

pariteni.bg
Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

Бестселърът на Audi дебютира у нас, вижте цените на новия Q3

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 2 дни
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 2 дни
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 2 дни
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Няма значение колко работиш. Шефът винаги идва когато седнеш за малко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 32 минути

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

Украйна преговаря за освобождаване на 1200 пленници до Нова година

България Преди 1 час

„Работим неспирно, за да направим така, че украинците, които ще се приберат от плен, да са си у дома за Нова година и Рождество Христово“, заяви шефът на кабинета на президента Зеленски по сигурността Рустем Умеров

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

Свят Преди 3 часа

Открита война може и да не избухне. А може и да е неизбежна

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

България Преди 4 часа

Банско

България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа

България Преди 5 часа

Във всички курорти са убедени, че зимният сезон ще бъде много успешен

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

Световен ден на жертвите на пътя: 478 загинали в катастрофи за 2024 г.

България Преди 5 часа

От всички причини за смъртност в световен мащаб пътнотранспортните произшествия остават водеща причина за преждевременното прекъсване на живота сред децата и младите хора

Снимката е илюстративна

„Нашият кошмар с Новичок“ – ужасяващи подробности за отравянето от 2018 г.

Свят Преди 5 часа

Сергей Скрипал, двоен агент, предавал информация на MI6, и неговата тогава 33-годишна дъщеря Юлия едва не загубиха живота си при нападението от руски агенти в град Солсбъри на 4 март 2018 г.

Протестът в Мексико

Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Свят Преди 6 часа

Шествието беше организирано от младежки групи от поколение Z, като привлече подкрепа от граждани, протестиращи срещу нашумели убийства, включително убийството само преди седмици на кмета на Уруапан Карлос Мансо

Апостол Матей

Днес е ден на промяна и традиции, имен ден имат...

Любопитно Преди 6 часа

Почитаме един от дванадесетте апостоли на Христос свети Матей

Истанбул (Константинопол)

16 ноември: Тайно бягство от двореца и краят на една империя

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

Топло и слънчево в неделя, но идва рязка промяна

България Преди 6 часа

В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°

Давид Бет спечели Big Brother

Давид Бет е големият победител в Big Brother 2025

Любопитно Преди 7 часа

20-годишният любимец на зрителите спечели 100 000 лева

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

СЗО предупреди за появата на смъртоносен вирус в Етиопия

Свят Преди 14 часа

Вирусната хеморагична треска "Марбург" е един от най-опасните известни патогени, причиняващ заболяване, което често е смъртоносно

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Путин и Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток

Свят Преди 15 часа

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Мъртва звезда разкрива какво може да стане с нашата Слънчева система

Любопитно Преди 15 часа

Парадоксално, но именно смъртта на звездите помага на човечеството да разбере живота на планетите

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

Ливан внася жалба в ООН заради израелска стена до "синята линия"

Свят Преди 15 часа

"Синята линия", очертана от ООН, разделя Ливан от Израел и окупираните от него Голански възвишения

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Силен вятър и над 20 градуса в понеделник

sinoptik.bg
1

До 80% по-малко сняг до края на века

sinoptik.bg

7 силни цитата от 7 велики жени, които са променили света

Edna.bg

От приюта до подиума - невероятният живот на Коко Шанел

Edna.bg

Дик Адвокаат предпочете семейството пред Кюрасао

Gong.bg

Алберт Попов ще кара във втория манш на слалома в Леви

Gong.bg

Румен Спецов е бил предложен за поста на особен управител с доклад на министъра на икономиката

Nova.bg

Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари

Nova.bg