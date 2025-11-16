Въпреки КЗП: Столична община не отменя двойния скок на паркирането

С толичната община няма да се откаже от двойното поскъпване на платеното паркиране от догодина. Това обяви столичният кмет Васил Терзиев, цитиран от NOVA след като Комисията за защита на потребителите се самосезира за решението на Общинския съвет.

От КЗП изискват от градската администрация да посочат обективни икономически основания защо се налага ръста в цените.

Според Терзиев – увеличението е стъпка в правилната посока.

„КЗП може да прочете доклада. Той е доста обстоен. Има аргументация защо се налага поскъпване. Ако беше станало след няколко месеца, всички щяха да обвиняват еврото, а то не е виновно.

Просто десетилетия наред не са пипани цените.

Отнесено към доходите на софиянци от последния път, когато е въведена синя и зелена зона и сега, паркирането на час е по-евтино“, обясни Терзиев.