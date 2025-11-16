Украйна заяви, че е ударила рафинерия, Русия - че е превзела села

П одразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по съоръженията на Новокуйбишевската рафинерия в руската Самарска област и по склад за дронове, принадлежащ на руското подразделение „Рубикон“ в окупираната част на Донецка област, съобщи агенция Укринформ, цитирайки изявление в „Телеграм“ на пресслужбата на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„Като част от усилията за намаляване на офанзивния потенциал на врага и затрудняване на доставките на гориво и боеприпаси за военните части на окупаторите, подразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари по съоръженията на Новокуйбишевската рафинерия в руската Самарска област. Това предприятие има годишен капацитет за преработка от 8,8 милиона тона петрол“, се казва в изявлението.

Предприятието произвежда повече от 20 вида петролни продукти. То поддържа руската окупационна армия и е един от основните производители на висококачествено гориво за реактивни двигатели, добави Генералният щаб на ВСУ.

В зоната на поразяване са регистрирани експлозии и пожар, а размерът на щетите се изяснява.

Освен това са нанесени удари по склад за съхранение на дронове, принадлежащи на подразделението „Рубикон“, и по помпена станция за гориво и смазочни материали във временно окупираната територия на Донецка област, посочва Укринформ.

На свой ред, руската армия обяви днес, че е превзела още две села в южната част на Украйна, където руските войски продължават бавното си настъпление срещу по-малобройните украински части, посочва Франс прес.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че войските му са превзели селата Ровнополие и Мала Токмачка в Запорожка област, след като по-рано тази седмица обяви превземането на други две населени места.