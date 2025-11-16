Кой ще спечели седмия сезон на „Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно

Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

16 ноември 2025, 13:07
П онякога най-неочакваните признания идват именно от хората, които държат играта в ръцете си. В специалния коментарен епизод на „След Игрите“ Ваня Запрянова посреща водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов, които за първи път говорят толкова открито за притесненията, динамиката помежду си и моментите зад кадър, които зрителите никога не виждат. Какво всъщност се случва, когато камерите спрат, когато емоциите кипят и когато решенията тежат повече, отколкото зрителите подозират?

Ралица разкрива, че емоционалното напрежение по време на Съветите край огъня понякога тежи повече на нея, отколкото на самите участници. Признава и че не чете коментари, защото не иска нищо да влияе на отношението ѝ на терен. Павел от своя страна обяснява защо се е колебал да приеме поканата да стане водещ и какви опасения е имал за комбинацията с Ралица, въпреки че тя никога не се е съмнявала, че той ще се справи.

Водещите споделиха как са се запознали и какъв е бил разговорът им на първата среща. Двамата обсъдиха какво ги е направило силен екранен тандем и коментираха каква е разликата и кое е по-трудното – живата публика в „Sesame Турнири на волята” или воденето на 40 градуса в Дуранкулак. А дали гледат епизодите след края на сезона? Отговорът се оказва по-неочакван, отколкото изглежда.

Заедно анализираха стратегията на Калин, чара на Наталия и онзи момент с „контракциите“ на Чикагото, който предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Говорят и за най-ярките човешки постъпки в играта, включително жеста на Дино, който остава силна емоция за Ралица. Разговор, който носи едновременно хумор, откровение и неподправена човешка близост – точно в духа на хората, които водят „Игри на волята“.

Водещите разкриват как успяват да овладеят емоциите си по време на напрегнати ситуации и защо спорят за конспирации, до степен че вече обмислят общ подкаст по темата. Дуранкулашкото дуо разказаха забавна случка как не са могли да спрат да се смеят в „Sesame Турнири на волята“. Ралица споделя защо никога не плажува по време на снимачния процес, а Павел призна, че в единствения си почивен ден там е написал песен. Той разказва и за личното обещание към приятелката си Криси след предния сезон, както и кога е насрочена сватбата им.

Кой ще спечели седмият сезон на „Игри на волята” и кои са топ 3 финалистите? Каква е била първата роля на Ралица Паскалева и кога за първи път Павел Николов е излязал на сцена? И какво се е случило наистина зад кадър при „контракциите“ на Чикагото?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

