Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

16 ноември 2025, 15:27
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
А строложката Светлана Тилкова-Алена почина днес на 70-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругът ѝ Андрей, предава "24 часа".

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз. Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт "Карл Маркс", специалност "Международни икономически отношения".

Твърди, че е виждала "незримия свят" още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация под ръководството на духовни учители. При престоя си там получава "духовното" си име Алена.

Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са "Буквар на душата", "Настоящето е само ден" и "Уроци по Карма".

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Украйна атакува Русия с крилати ракети
Украйна атакува Русия с крилати ракети

Американски гигант иска да купи активите на
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

