Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

А строложката Светлана Тилкова-Алена почина днес на 70-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругът ѝ Андрей, предава "24 часа".

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Член е на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз. Родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт "Карл Маркс", специалност "Международни икономически отношения".

Твърди, че е виждала "незримия свят" още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация под ръководството на духовни учители. При престоя си там получава "духовното" си име Алена.

Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са "Буквар на душата", "Настоящето е само ден" и "Уроци по Карма".