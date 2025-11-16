Германия с нова военна служба - доброволци и евентуална задължителна казарма

К оалиционните партньори в германското правителство в четвъртък обявиха, че са стигнали до компромисно решение за новите правила за военната служба, което е ключов елемент в по-широките усилия на Берлин за възстановяване на намалелите по численост въоръжени сили на Федералната република, предаде Ройтерс.

Моделът, договорен от консерваторите на канцлера Фридрих Мерц и социалдемократите, предвижда

хибридна система, изградена около доброволната служба с възможност при нужда да се въведе и задължителна.

Подобно на други европейски страни, Германия, която по време на Студената война разполага с армия от почти половин милион души, през 90-те години намалява числеността на въоръжените си сили.

Наборната военна служба в Германия беше отменена през 2011 г. от правителството на тогавашният канцлер Ангела Меркел. Германските законодатели обаче не премахнаха правната основа за наборната военна служба, с което избегнаха необходимостта от промени в Конституцията, отбелязва в. „Гардиън“.

Преди правителството на Мерц да встъпи в длъжност през май тази година, Бундестагът одобри конституционна поправка, проправяща пътя за използване на финансов пакет от 500 млрд. евро за финансиране на отбрана, инфраструктура и климатични инициативи. Тези средства бяха отпуснати в допълнение към решението на предшественика на Мерц – социалдемократа Олаф Шолц, да се отделят 100 млрд. евро за възстановяване и обновяване на зле оборудваните германски въоръжени сили.

Коалиционното споразумение между Християндемократическия/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС) и техните младши партньори от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), предвиждаше въвеждането на нова доброволна форма на военна служба, но превръщането на това обещание в закон се оказа трудно, коментира в. „Файненшъл таймс“.

Редица членове на консервативния блок предупредиха, че доброволният модел няма да бъде достатъчен, предвид напрегнатата ситуация около сигурността в Европа,

а ГСДП, която има силно пацифистко крило, се противопостави на призивите за задължителна военна служба.

„Ще направим доброволната служба по-привлекателна, искаме да мотивираме колкото може повече млади хора да служат на страната си“, заяви в четвъртък пред репортери лидерът на парламентарната група на ХДС/ХСС Йенс Шпан, цитиран от Ройтерс. „Ако в крайна сметка доброволната служба се окаже недостатъчна, ще трябва да има и задължителен елемент“, добави Шпан.

Коалиционното правителство иска да направи доброволната служба привлекателна, като предлага брутна месечна заплата в размер на близо 2600 евро, отбелязва телевизия Ем Де Ер.

Ако не се намерят достатъчно нови попълнения за Бундесвера по доброволен път, законопроектът включва възможността да се премине към т.нар. задължителна военна служба

Евентуалните разминавания „между нуждите на въоръжените сили и действителния брой доброволци“ следва да се изчистят чрез прилагането на „процедура за подбор на случаен принцип“.

Коалиционните партньори от ХДС/ХСС и ГСДП определят тази мярка като вариант само в краен случай и подчертават, че тя няма да се активира автоматично, а ще изисква предварителното гласуване на отделен закон в Бундестага. Парламентът ще трябва подкрепи с мнозинство въвеждането на задължителната военна служба, при условие че е възникнала определена ситуация, налагаща този ход.

Въпреки че военната служба остава доброволна, новият законопроект предвижда от началото на идната година всички 18-годишни германци да попълват анкета, в която да отговарят и на въпроса дали биха искали да служат за период от поне шест месеца в армията, пише в. „Тагесшпигел“. Мъжете са задължени да отговорят на този въпрос, докато жените – не. През първата година трябва да бъдат набрани около 20 000 доброволци.

От юли 2027 г. всички пълнолетни мъже ще започнат да преминават медицински прегледи за годност за военна служба,

добавя „Дойче веле“. Предвижда се всяка година на такива прегледи да бъдат подлагани около 300 000 млади мъже, като първи ще се явят родените през 2008 г. Министърът на отбраната Борис Писториус казва, че това е единственият начин Бундесверът да получи яснота кои лица биха могли да бъдат мобилизирани в случай на военен конфликт.

До 2011 г. проверките за годност за военна служба бяха поверени на военни комисии, разпръснати из цяла Германия. След премахването на задължителната военна служба обаче те бяха разпуснати. Министерството на отбраната сега бърза да създаде нова инфраструктура и вече инспектира имоти за тази цел. Писториус подчерта, че новите „кариерни центрове“ на Бундесвера не трябва да приличат на някогашните прашни кабинети. По думите му те трябва да бъдат модерни, светли и просторни, точно като в Швеция.

В момента федералната армия разполага с около 182 000 военнослужещи и си е поставила за цел да увеличи числеността им до между 255 000 и 270 000, а резервистите да станат поне 200 000, посочва Ройтерс.

Компромисното решение на правителството по въпроса за военната служба беше посрещнато с критики,

пише „Дойче веле“. Квентин Гертнер от Асоциацията на учениците в Германия разкритикува споразумението и го нарече недостатъчно. Той призова законът за военната служба да бъде съпроводен от „кампания за образование и психично здраве на младите хора“, финансирана със 100 милиарда евро. „Няма ни най-малък признак, че държавата е готова да поеме отговорност за нас“, подчерта Гертнер.

Критики отправи и лидерът на парламентарната група на партия „Левите“ Зьорен Пелман. „Всички в коалицията се опитват да представят споразумението за военната служба като успех, но те хвърлят младото поколение под автобуса“, каза Пелман.

„Не е нужно да си пророк, за да разбереш, че задължителната военна служба предстои“,

добави опозиционният политик.