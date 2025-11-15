„Клетката“ 2 – битката на „малкия“ човек срещу системата

Д инамика, силни емоции, изненадващи обрати и важни обществени теми ще са в основата на втория сезон на криминалната драма „Клетката“. След големия успех на първия зрителите ще проследят така очакваното продължение на историята от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA. А каква е формулата за създаване на завладяваща поредица с вълнуващи персонажи – разказаха продуцентът Краси Ванков и актьорът Асен Блатечки в „Събуди се“.

Източник: NOVA

„В новите епизоди събитията продължават непосредствено след кулминацията от финала на първия сезон. Ще разберем дали ще оцелее Ина Арнаудова (Гергана Данданова) след кървавото нападение в изолатора и какъв обрат ще настъпи в действието. Оставаме в женския затвор, където имаме нова затворничка. Тя е голямата изненада още в първия епизод и изцяло ще преобърне играта“, споделя Краси Ванков и обяснява, че във втория сезон историята навлиза в още по-опасни територии. „Ще видим един контрапункт на затвора – света на богатите, а някои от героите дори ще влязат и в мътните води на политиката. Това е сезонът на маските, ще бъдат разкрити много хора, дърпащи конците на събитията, чиито действия рефлектират и върху живота зад решетките“. Продуцентът е категоричен, че зад успеха на сериала стои здрава основа, в която най-важните компоненти са хубавата история и добрия актьорски каст.

„Допълнителна една сила на този сериал дава връзката му с доста актуални обществени теми, за които трудно се говори у нас“, убеден е актьорът Асен Блатечки и допълва, че „Клетката“ поставя важни въпроси. Един от тях е борбата на „малкия“ човек срещу системата. В първия сезон системата смачка „малкия“ човек, който бе принуден дори да излезе извън закона, за да оцелее. А във втория недоволството расте, той се надига и започва битка срещу системата. „Дали тя може да бъде победена, ще разберем“, загатва актьорът.

Блатечки разказва, че героят му инспектор Димитър Пелев, който беше отстранен от женския затвор и обвинен в убийство, тепърва трябва да доказва невинността си. В продължение на сезона Димитър ще започне свое собствено разследване, за да открие истината. Той е и човекът, който ще разобличи хората с двойна игра в сезона и ще се опита да свали маските на всички. Дали героят му ще получи втори шанс, ще стане ясно в новите епизоди. Актьорът признава, че и в живота силно вярва във втория шанс, но той трябва да се заслужи с вътрешна промяна, за да не се повтарят стари грешки.

Готови ли са героите за битка със системата и революция, за да променят правилата и каква ще бъде съдбата на Ина Арнаудова и Димитър Пелев след всичко, през което преминаха? Не пропускайте премиерата на втория сезон на „Клетката“ в понеделник, 17 ноември, от 22:00 ч. по NOVA!

Следете всичко около „Клетката“ на Facebook страницата и Instagram профила на сериала.