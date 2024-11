Тръмп и Путин – приятели до доказване на противното

П обедата, която Доналд Тръмп постигна на президентските избори в САЩ, повдигна редица въпроси, на които все още никой не може да даде категорични отговори. Сред тях е този за сложните му взаимоотношения с Владимир Путин. По време на първия си мандат републиканецът неведнъж намекна, че не просто харесва, но и се възхищава на руския държавен глава. По време на срещата между двамата лидери във финландската столица Хелзинки, състояла се през 2018 г., Тръмп скандализира мнозина, заявявайки, че вярва повече на Путин, отколкото на американското разузнаване. Това накара някои експерти да започнат да спекулират, че руският президент вероятно има компромати срещу американския си колега, чрез които го „държи в малкия си джоб“. Доказателства в подкрепа на тези твърдения няма.

През 2022 г., малко след началото на руската инвазия в Украйна, Тръмп отново разбуни духовете със свое противоречиво изказване. Нa събитие в имението му Мар-а-Лаго във Флорида, той похвали Путин за проявената дързост. „Той превзема страна срещу санкции на стойност два долара…смятам, че това е доста умно. Той превзема цяла държава – огромно пространство, в което живеят много хора“, отбеляза Тръмп пред свои привърженици. Освен това, републиканецът твърди, че може да сложи край на конфликта „само за ден“. Редица анализатори тълкуват думите му като сигнал, че възнамерява да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски и да го принуди да обяви капитулацията на своята страна. Други, обаче, смятат, че отношенията между Тръмп и Путин далеч не са толкова добри и всъщност са се влошили. Дали това означава, че някогашните приятели са на път да се превърнат във врагове?

US President-elect Donald Trump advised Russia’s Vladimir Putin not to escalate the war in Ukraine and reminded him of the sizable US military presence in Europe, the Washington Post reported Sunday https://t.co/GrY0yzW1aN

След като резултатите от състоялите се на 5 ноември избори в САЩ станаха ясни, редица държавни лидери поздравиха Тръмп за победата му. Сред тях беше и Путин. Той отбеляза, че е впечатлен от начина, по който републиканецът се е държал по време на предизборната кампания и след опита за покушение срещу него, извършен през юли, по време на митинг в Пенсилвания. Нещо повече – руският държавен глава нарече Тръмп „смел човек“. По отношение на войната в Украйна, Путин заяви, че изказванията на американския му колега „заслужават внимание“ и допълни, че Москва е готова за дискусия. В същото време, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков припомни, че Русия продължава да определя САЩ като „неприятелска“ държава.

Обект на разпалени дебати стана твърдението, че Тръмп и Путин са разговаряли по телефона и са обсъдили темата за войната в Украйна. Според публикация на в. „Вашингтон поуст“, новоизбраният президент на САЩ се е обърнал към руския държавен глава с една молба – да не ескалира конфликта, припомняйки, че в Европа има голям американски контингент. Впоследствие, Песков отрече да е провеждан подобен разговор. „Това е напълно невярно, чиста измислица, тези твърдения са просто невярна информация…това е най-очевидният пример за качеството на репортажите, разпространявани от някои сравнително реномирани медии“, подчерта той. Доколко може да се вярва на думите на Песков е труден въпрос. Неведнъж публикации, определяни от него за лъжи, впоследствие са се оказвали истина. Пример в това отношение са разкритията, че в Русия пристигат севернокорейски войници, които се включват в сраженията в Украйна. Песков ги нарече „фалшиви новини“, но впоследствие стана ясно, че има неоспорими доказателства в подкрепа на въпросните твърдения.

Екипът на Тръмп също не потвърждава информацията за обаждането. „Не коментираме частните разговори между президента Тръмп и други световни лидери“, коментира прессекретарят на предизборния щаб на републиканеца Стивън Чънг. Междувременно, украинското външно министерство отхвърли появилите се твърдения, че Киев е бил предварително информиран за предполагаемия разговор. Дали истината ще излезе наяве? Рано е да се прогнозира, но едно нещо е безспорно – темата за Украйна ще продължи да бъде сред основните акценти в отношенията между Вашингтон и Москва. Пределно ясно е, че Тръмп и Путин не споделят общи цели и интереси. Белият дом не иска Кремъл да постигне пълна победа в продължаващия конфликт, тъй като това би било счетено за безспорен провал на САЩ. В същото време, за Тръмп е много важно да изпълни едно от основните си предизборни обещания, слагайки край на войната в Украйна. Несъмнено, това е огромно предизвикателство, тъй като постигането на консенсус между Москва и Киев в момента изглежда почти невъзможно.

What does Vladimir Putin make of Donald Trump’s victory? Our Russia editor, @ArkadyOstrovsky, explains why Putin will be relieved at Trump’s win—and why ordinary Russians may see it as a lifeline https://t.co/rBvviFObYS pic.twitter.com/R20Irr0beE